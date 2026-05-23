Cuatro detenidos y tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Flotilla Global Sumud

Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas pro Palestina en el aeropuerto de Bilbao.

La llegada este sábado de los miembros vascos de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Bilbao ha terminado con incidentes, cargas policiales y cuatro personas detenidas por la Ertzaintza. Los arrestos se produjeron durante los altercados registrados entre agentes y simpatizantes que acudieron a recibir a los activistas propalestinos tras su regreso desde Turquía.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los detenidos están acusados de desobediencia grave, resistencia y atentado contra la autoridad. Además, Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar si la actuación policial se ajustó a los protocolos vigentes después de que se difundieran imágenes de cargas con porras en el exterior de la terminal.

Los seis integrantes vascos de la expedición aterrizaron cerca de las dos de la tarde en el aeropuerto de Loiu procedentes de Ankara, un día más tarde de lo previsto. El retraso se debió al ingreso hospitalario de dos activistas que, según la delegación Global Sumud Euskal Herria, sufrieron lesiones tras ser interceptados por fuerzas israelíes cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

El momento de la llegada a Bilbao de los activistas vascos de la flotilla pro palestina. | Europa Press

La organización denunció que ambos fueron atendidos por “lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro”, en referencia a la actuación de las fuerzas israelíes durante la interceptación de la embarcación.

Llegadas sin incidentes en Barcelona

Mientras en Bilbao se producían momentos de tensión y enfrentamientos con la policía autonómica, más de una veintena de activistas de la flotilla llegaban sin incidentes al aeropuerto de Barcelona. Allí fueron recibidos por cerca de 200 personas y varios representantes políticos.

La portavoz del grupo en Cataluña, Ariadna Masmitjà, aseguró ante los medios que los tripulantes fueron “secuestrados y brutalmente agredidos” tras la interceptación de la embarcación. Los activistas reclamaron al Gobierno español y a la Unión Europea que rompan relaciones diplomáticas, comerciales y armamentísticas con Israel.

Entre los activistas llegados a Barcelona también se encontraban la exalcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, y otros integrantes de la expedición que denunciaron supuestos malos tratos y agresiones durante su detención.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidió a la Fiscalía que investigue las denuncias de agresiones sufridas por los miembros españoles de la flotilla. Además, reclamó la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

Las detenciones en Bilbao también provocaron reacciones políticas en el País Vasco. EH Bildu criticó la actuación de la Ertzaintza y anunció que solicitará la comparecencia del consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, en el Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre la intervención policial.