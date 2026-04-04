Detienen a un hombre por agredir a una mujer con un machete en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido en Arucas, Gran Canaria, a un hombre, de 24 años, tras presuntamente agredir a una mujer, de 60 años, con un machete, causándole heridas en cuello y cabeza.

Los hechos se produjeron en Arucas, donde la mujer fue atacada por el joven, que le ocasionó graves heridas con un machete, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, si bien se encuentra fuera de peligro, según ha informado la Guardia Civil.

Por su parte, el hombre, familiar de la víctima y con problemas psiquiátricos, huyó del lugar tras el ataque. Sin embargo, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa María de Guía consiguieron arrestarlo “unas horas después” de los hechos.