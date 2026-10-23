🔴 Directo | El Teatro Campoamor acoge la entrega de los Premios Princesa de Asturias
46 EDICIÓN
La Familia Real preside este viernes en Oviedo los Premios Princesa de Asturias, una ceremonia que reconoce la excelencia internacional en la ciencia, la cultura y las humanidades.
Oviedo vuelve a estar de gala para celebrar un año más la entrega de los Premios Princesa de Asturias.
A partir de las 18:10 horas de este viernes 23 de octubre, el Teatro Campoamor acoge la solemne ceremonia de entrega, presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Instituidos en 1980 bajo la denominación original de Premios Príncipe de Asturias, los galardones adoptaron su nombre actual en 2014 para adecuarse a la designación de la heredera a la Corona. Desde sus orígenes, la distinción honra la trayectoria y aportaciones de figuras e instituciones de todo el mundo en disciplinas científicas, técnicas, culturales, deportivas y sociales.
El protocolo arranca en los aledaños del coliseo ovetense con el tradicional desfile de personalidades del ámbito político, académico y artístico por la alfombra azul. Tras el acto de entrega de los diplomas y las intervenciones oficiales, la jornada se trasladará al emblemático Hotel de la Reconquista, donde los monarcas ofrecen la recepción de honor a los premiados y asistentes.
Puedes seguir la 46ª edición de la Premios Princesa de Asturias a través de La Región.
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