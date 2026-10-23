🔴 Directo | El Teatro Campoamor acoge la entrega de los Premios Princesa de Asturias

Oviedo vuelve a estar de gala para celebrar un año más la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

A partir de las 18:10 horas de este viernes 23 de octubre, el Teatro Campoamor acoge la solemne ceremonia de entrega, presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Instituidos en 1980 bajo la denominación original de Premios Príncipe de Asturias, los galardones adoptaron su nombre actual en 2014 para adecuarse a la designación de la heredera a la Corona. Desde sus orígenes, la distinción honra la trayectoria y aportaciones de figuras e instituciones de todo el mundo en disciplinas científicas, técnicas, culturales, deportivas y sociales.

El protocolo arranca en los aledaños del coliseo ovetense con el tradicional desfile de personalidades del ámbito político, académico y artístico por la alfombra azul. Tras el acto de entrega de los diplomas y las intervenciones oficiales, la jornada se trasladará al emblemático Hotel de la Reconquista, donde los monarcas ofrecen la recepción de honor a los premiados y asistentes.

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