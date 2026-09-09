Los documentos desclasificados revelan que el CNI alertó de un "asalto" a Ceuta antes de la entrada masiva de migrantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados de este miércoles

El Gobierno ha publicado este miércoles por la tarde 36 documentos desclasificados sobre la crisis migratoria de Ceuta, elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la inteligencia militar, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

Entre la documentación figura un informe del 29 de julio, un día antes del inicio de la entrada masiva de migrantes, en el que el CNI alertaba a los servicios de inteligencia de Marruecos de la existencia de "convocatorias" difundidas a través de WhatsApp con nombres como "Asalto a la valla de Ceuta", además de grupos creados en Facebook.

Otro de los documentos recoge un mensaje enviado por un miembro del CNI destinado en Ceuta a un funcionario del gabinete de la Delegación del Gobierno. En él advertía de un llamamiento para intentar acceder a la ciudad por la valla y por mar el día 30 de julio.

"Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores"

El mensaje del agente incidía en el alcance que estaban adquiriendo estas convocatorias en las redes sociales. "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas idea del alcance de la difusión", señalaba.

La publicación de los documentos llega en plena controversia política sobre qué información conocían las autoridades españolas antes de la crisis y las circunstancias que rodearon la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.

Paralelamente, la Comisión Europea ha concedido a España 114,7 millones de euros en ayudas para hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria.

Los fondos europeos estarán destinados a reforzar la vigilancia y protección de las fronteras, además de financiar nuevas infraestructuras y tecnología de seguridad. Entre los equipos previstos se encuentran cámaras térmicas y sistemas de observación, barreras flotantes y drones submarinos.