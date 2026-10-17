Alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante: hasta 300 litros y avisos de emergencia al móvil

Las fuertes lluvias previstas para este domingo han obligado a activar las alertas de emergencia en varias zonas de España. La Generalitat Valenciana ha enviado mensajes ES-Alert a los teléfonos móviles de la población del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, donde se ha establecido el nivel rojo por precipitaciones intensas, el máximo dentro del sistema de avisos meteorológicos.

Los mensajes piden a la ciudadanía que evite desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. También recomiendan alejarse de los cauces y sus proximidades, así como de los paseos marítimos y las zonas costeras. En caso de encontrarse en un área inundable, las autoridades aconsejan buscar zonas elevadas o subir a un piso superior.

El aviso se ha extendido también mediante un segundo mensaje a la población del litoral norte y el interior sur de Valencia, zonas en las que se ha activado el nivel naranja por lluvias intensas.

Hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el riesgo por lluvias para este domingo 18 de octubre en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. La previsión contempla acumulaciones superiores a los 200 litros por metro cuadrado en 12 horas y hasta 300 litros en 24 horas en algunos puntos.

El aviso rojo está previsto entre las 10:00 y las 23:59 horas del domingo y se prolongará durante la madrugada del lunes en las zonas afectadas. La Aemet advierte de que el peligro es extraordinario y de que las precipitaciones pueden provocar inundaciones y daños muy graves en áreas vulnerables.

Además, se mantienen avisos naranjas en otras zonas de la Comunidad Valenciana, mientras que distintas áreas de Castellón, Valencia y Alicante están bajo avisos amarillos por lluvias, tormentas, viento o fenómenos costeros.

La dana Adam pone en alerta a varias comunidades

El episodio de inestabilidad está asociado a la dana Adam, que dejará lluvias intensas y persistentes en el este peninsular y Baleares durante el fin de semana y hasta el lunes. La situación meteorológica afecta a distintas comunidades del área mediterránea, entre ellas Cataluña, la Región de Murcia y Baleares, además de la Comunidad Valenciana.

Las previsiones apuntan a precipitaciones localmente muy abundantes, tormentas y un descenso de las temperaturas. En las áreas más expuestas, las lluvias podrían acumular entre 150 y 300 litros por metro cuadrado, aunque la distribución e intensidad de los chubascos pueden variar de una zona a otra.

En Cataluña, Protección Civil también ha recurrido al sistema ES-Alert para advertir a la población de varias comarcas, entre ellas el Maresme, la Selva y el Vallès, ante el riesgo de lluvias intensas. Las autoridades recomiendan seguir la evolución de los avisos oficiales y extremar las precauciones durante las próximas horas.