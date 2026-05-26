❌ ✅ Encuesta | ¿Debería dimitir Pedro Sánchez y convocar elecciones tras los casos judiciales que afectan al PSOE y a su familia?

La tensión política y judicial en España sigue señalando al Gobierno. Con la citación de Begoña Gómez para su audiencia, la investigación abierta a su hermano, los frentes del caso Koldo y la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, la presión de la oposición y de las movilizaciones en la calle exige responsabilidades inmediatas al Ejecutivo.

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