Un entrenador, detenido por violar y dejar embarazada a una menor en Palma

Un entrenador de voleibol ha sido detenido en Palma por supuestamente agredir sexualmente y dejar embarazada a una menor. Los hechos se remontan al mes de junio cuando, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso tras informaciones publicadas este martes por el diario 'Última Hora', el entrenador, de 23 años y de nacionalidad boliviana, invitó a la víctima, de 15 años, y a otra menor a comer a su casa.

Después de la comida, según las mismas fuentes, el hombre habría agredido sexualmente a la menor. El joven fue finalmente detenido por la Policía Nacional y, tras pasar a disposición judicial el pasado sábado, quedó en libertad con una orden de alejamiento.

Fue el pasado viernes cuando, según ha informado la Policía Nacional, la víctima acudió a denunciar los hechos a la Jefatura Superior. Según su relato, el presunto autor le invitó a ella y a una compañera a comer en su domicilio y, una vez se marchó la otra menor, le pidió que se quitara la ropa. Esta se negó, pero el agresor le obligó y, finalmente, la violó.

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Además, el arrestado siguió contactando con la víctima a través de las redes sociales, pero la menor le bloqueó para evitar que pudieran retomar el contacto. Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas y, gracias al testimonio de la menor, pudo identificar al hombre. Horas más tarde, el joven fue detenido por una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.