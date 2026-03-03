El ex-DAO achaca a “celos” la acusación de agresión sexual

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, trasladó al juez que le citó por presunta agresión sexual a una subordinada que ofreció a la denunciante marcharse de la vivienda en la que habrían ocurrido los hechos, negando que le impidiera irse, y vinculó a “celos” la querella.

Lo hizo mediante un escrito remitido al juzgado de Madrid que admitió una querella presentada en su contra por, además, otros presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Tras escuchar su defensa el audio de la presunta agresión sexual aportado por la denunciante, González apuntó a “contradicciones entre el relato de la querella y el contenido de la grabación aportada como prueba documental fundamental”.

“Se denota una relación personal previa de confianza -que se entiende derivada del vínculo que ambas partes mantienen desde hace más de 20 años, cuando la querellante era delegada sindical en la UFP-, y en la que se aprecia complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal, en un entorno de confianza”, sostuvo.

“Un entorno incompatible”

Y agregó que ese entorno es incompatible, dicho sea desde el máximo de los respetos y en estrictos términos de defensa, con el argumento de una negativa rotunda, expresa y continuada en todo momento como se expone en la querella.

La defensa del ex DAO consideró “significativo que, frente a la afirmación contenida en la querella de que se le habría impedido abandonar el lugar”, el audio de la denunciante “recoge cómo, hasta en dos ocasiones, le ofrece marcharse del domicilio, a lo que ella hace caso omiso”.

De acuerdo con el testimonio del ex DAO, en ese audio se le escucha decirle a ella: “Te puedes ir. Yo nunca te he utilizado, vete, vete cuando quieras”. “En conclusión -y sin perjuicio de que la grabación deba ser valorada en su integridad más adelante- lo cierto es que los momentos mencionados no encajan con la versión sostenida en la querella”, expuso.

Para González, “lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la querellante, una imposibilidad de abandonar el lugar, o con un contexto de sometimiento constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención por parte de ella, expresiones afectivas y un tono de confianza personal”. E indicó además que en la grabación se muestra la “exigencia” de ella por “el control de llamadas y por la sospecha respecto a la posible existencia de una tercera persona”.