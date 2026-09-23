Vídeo | Expulsan del Congreso a la diputada ourensana del PP Ana Belén Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado del hemiciclo a la portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta, al considerarlo "un arma" según la legislación vigente.

Vázquez ha enseñado el bote durante su debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Una vez finalizado su rifirrafe con el ministro, Armengol ha llamado al orden a la diputada aludiendo al artículo 101 del Reglamento del Congreso que impide exhibir armas en sede parlamentaria y argumentando que un bote de gas pimienta es considerado como tal según el Registro de Armas.

"Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia. Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles", ha indicado Armengol.