Exteriores evalúa evacuar a miles de españoles en Oriente Próximo por la escalada militar

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está evaluando todas las opciones para evacuar a parte de los 30.000 españoles que se encuentran en Oriente Próximo y que podrían verse afectados por la reciente escalada militar en la región. La operación contempla tanto vías aéreas como terrestres, aunque la logística presenta enormes dificultades debido al cierre de la mayoría de los espacios aéreos y a la distancia entre países.

Durante la mañana, el ministro José Manuel Albares había señalado que la situación de los cielos impedía cualquier repatriación inmediata: “ningún país se está planteando en estos momentos ninguna evacuación” ante la imposibilidad de aterrizar o despegar. Sin embargo, fuentes del Ministerio aclararon más tarde que se están barajando todas las alternativas posibles para garantizar el regreso seguro de los ciudadanos.

Solo en Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más afectados por los ataques de represalia de Irán tras la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás, se encuentran 13.000 españoles, lo que convierte cualquier eventual evacuación en un desafío logístico de gran envergadura.

Además de los vuelos, Exteriores considera la opción terrestre, aunque las distancias son significativas: entre Dubai y Riad, por ejemplo, hay más de 1.000 kilómetros por carretera, sin garantía de que los espacios aéreos estén abiertos a la llegada.