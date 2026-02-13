Fallece una mujer en Barcelona tras caerle parte del tejado de una nave industrial

Una mujer de 46 años falleció la madrugada de este viernes tras caerle parte del tejado de una nave industrial en Barcelona como consecuencia de las fuertes rachas de viento que azotan Cataluña.

La víctima había sido trasladada al Hospital Vall d`Hebron este jueves después del accidente como herida crítica. Era trabajadora en el polígono del Bon Pastor de Barcelona.

Como consecuencia del temporal en Barcelona quedan 6 personas ingresadas en los hospitales catalanes: 1 en estado crítico, 3 en estado grave y 2 en estado menos grave.