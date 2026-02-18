Feijóo acusa al Gobierno de "saber, tapar y proteger" al exDAO de la Policía investigado por agresión sexual

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “saber, tapar y proteger” el presunto delito de agresión sexual atribuido al hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González.

En un mensaje publicado en la red social X, el líder de la oposición sostuvo que si el Ejecutivo ha mantenido “a un presunto violador al frente de la Policía Nacional” desde hace al menos un mes y ahora este abandona el cargo, “solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha citado al ya exDAO después de que una mujer presentase una querella por un presunto delito de agresión sexual. El magistrado ha acordado tomarle declaración en calidad de querellado. En la denuncia también se apuntan supuestos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Horas después de conocerse la citación judicial, el Ministerio del Interior confirmó que González presentó su renuncia como máximo mando operativo de la Policía Nacional.

Feijóo aseguró que el Gobierno conocía la presunta agresión “hasta que ha trascendido” y reprochó que la hubiera “tapado y protegido”. Además, se preguntó “en qué manos estamos”, comparando esta situación con la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. “Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos”, afirmó.

El dirigente popular concluyó reclamando “liberar al país de personas como estas” y defendió que eso “empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”.

El PP apunta a Marlaska

Desde el PP también se pronunciaron otros dirigentes. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, cuestionó si el Ejecutivo prorrogó en noviembre de 2024 al DAO aprovechando la aprobación del segundo real decreto de ayudas por la dana.

Por su parte, el portavoz de Igualdad del partido, Jaime de los Santos, exigió “explicaciones inmediatas” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y calificó los hechos denunciados de “imperdonables” e “inaceptables”, reclamando que se arroje luz sobre el caso.