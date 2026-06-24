Feijóo acusa a Sánchez de ser el "nexo corruptor" y reclama elecciones anticipadas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser el "nexo corruptor" de los casos que afectan al entorno del Gobierno y le exigió asumir responsabilidades políticas, disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para no prolongar lo que calificó como "los minutos de la basura" de la legislatura.

Durante su intervención en el Congreso en la comparecencia sobre las investigaciones judiciales que afectan al Ejecutivo, Feijóo criticó el tono del presidente y denunció lo que consideró una estrategia de "victimismo".

El líder de la oposición también dirigió sus críticas a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Advirtió de que los socios del PSOE están asumiendo responsabilidad política por mantener su respaldo y señaló que, en su opinión, podrían convertirse en "cómplices" de la situación o en "daños colaterales" si continúan apoyando al Ejecutivo.

En este contexto, Feijóo pidió a los aliados parlamentarios del PSOE que impulsen una moción de censura. "Por la decencia que representa esta Cámara deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo", afirmó.

Críticas a la gestión de la corrupción

Feijóo acusó además a Sánchez de intentar "normalizar" la corrupción y cuestionó la coherencia del discurso del presidente sobre tolerancia cero en esta materia. También planteó interrogantes sobre la evolución de las investigaciones judiciales y la posición de la mayoría parlamentaria ante posibles escenarios futuros como un suplicatorio.

El líder del PP defendió su trayectoria política y aseguró que la política puede ejercerse de forma honesta, subrayando como referencia personal "no haber metido la mano en la caja nunca".

Petición de dimisión de Sánchez

Feijóo insistió en que el presidente del Gobierno debe abandonar el cargo y cuestionó su continuidad en la Moncloa. Se preguntó qué sentido tiene su permanencia en el escaño y afirmó que el verdadero debate no es la defensa del Ejecutivo, sino la viabilidad de un Gobierno, a su juicio, sin apoyos suficientes ni proyecto político más allá de la permanencia en el poder.

Concluyó asegurando que el Ejecutivo carece de la autoridad moral necesaria para seguir gobernando el país.