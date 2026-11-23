El candidato a la Presidencia del Gobierno y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes el voto a los "socialistas de verdad" para que el PSOE se "resetee", porque, a su juicio, "o España cambia o la decadencia estará asegurada". Tras definir al presidente del Gobierno como una persona "tóxica", "muy complicada" y "muy conflictiva", ha descartado cualquier pacto con Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Con Sánchez no se puede pactar. Yo no pacto con un político que en mi opinión es un amoral. Y tampoco soy tan ingenuo de pensar que Sánchez se va a ir", ha declarado en una entrevista en "Antena 3".

Al ser preguntado por sus posibles acuerdos tras el 29N y por si cree que el PSOE, sin Sánchez al frente, podría abstenerse para facilitar su investidura, Feijóo ha afirmado que quiere "pactar con los ciudadanos en las urnas". Por ello, ha reclamado que le den "los suficientes votos" para "jubilar a Sánchez de la política española". "Eso sería bueno para todos los españoles y también para el Partido Socialista", ha apostillado.

El presidente del PP ha recordado que en el congreso nacional de su partido celebrado hace más de un año ya dejó claro que no pactaría con Sánchez. Tampoco cree que vaya a abandonar el PSOE, porque, según ha dicho, ya "le echaron una vez" y "volvió", supuestamente haciendo trampas en las primarias y financiándolas de una forma que, a su juicio, no ha aclarado. "Yo le pregunté en el debate, ¿es verdad que usted ha financiado las primarias con dinero de la prostitución? No me contestó", ha asegurado.

Pide a los votantes socialistas que apoyen el cambio

Feijóo ha afirmado que es "perfectamente consciente de que Sánchez es un personaje tóxico de la política española". "Es una persona muy complicada, muy conflictiva y el cambio no pasa por pactar con Sánchez. Se lo digo claramente", ha enfatizado.

A continuación, ha vuelto a dirigirse a los electores socialistas que, según ha dicho, mantienen "unos principios éticos" que no cumple el "sanchismo", al que acusa de haber "expropiado" al PSOE.

"Yo le pediría a esos socialistas, de verdad, que quieren abrir una nueva etapa en el PSOE, que tienen una oportunidad votándome para que el Partido Socialista se resetee y vuelva a ser el partido socialdemócrata que conocimos durante años", ha señalado.

Feijóo resta importancia a la disputa por el debate con Sánchez

Ante las declaraciones de Sánchez atribuyéndose una victoria "de largo" en el cara a cara, Feijóo ha indicado que, si el presidente está contento con el debate, él no tiene "por qué discutir" sobre el resultado. A su entender, "la gente lo ha podido ver y cada uno tiene su propia opinión".

El jefe de la oposición ha advertido de que el presidente del Gobierno no suele decir "verdades" y ha asegurado que no se lo cree "nadie". En su opinión, cuando Sánchez habla, "la mayoría de los ciudadanos sienten que les está mintiendo".

También ha cargado contra el jefe del Ejecutivo por escudarse en la "buena educación" tras el cara a cara, cuando, según ha dicho, a él le han llamado "energúmeno" y le han comparado "con los nazis". Además, ha señalado que la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, afirmó este fin de semana que lo que debería haber hecho Sánchez durante el debate era darle "cuatro bofetadas".

Tras acusar al PSOE de moverse en la "hipocresía permanente", Feijóo ha defendido la necesidad de "derribar de verdad el muro", acabar con las "trincheras" y "construir puentes".

Responde a las críticas por pasear a su perra

Feijóo también ha rechazado las críticas recibidas por difundir una fotografía paseando a su perra Cata. Ha asegurado que él "jamás" llamó al presidente "perro Sánchez", aunque, según ha afirmado, Sánchez sí se hizo "chapas" con ese apodo. A su entender, deberían criticarle si nunca sacara a pasear a su mascota, algo que hace "de vez en cuando".

"Es una perra que tiene 13 años y lamentablemente tiene un cáncer, pesa 7 kilos", ha revelado. También ha contado que durante esos paseos se ha encontrado varias veces con el vicepresidente Carlos Cuerpo, que también estaba sacando a su perro.

El líder popular ha recordado que en 2023 las encuestas daban ganador al PP y que su partido ganó el cara a cara con Sánchez. "Pero he aprendido que una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es poder gobernar cuando se presenta Sánchez", ha afirmado. Por ello, ha insistido en que su objetivo es que el resultado de las urnas "conlleve un cambio de Gobierno en España".

Feijóo ha destacado que en 2023 el PP ganó las elecciones y el PSOE "las perdió". En este contexto, ha aludido a las palabras del expresidente catalán Carles Puigdemont, que calificó a Sánchez de "persona amoral", con una "ambición desmedida" y dispuesto, según sus palabras, "a vender España". "Ese es el resultado de estos tres años de legislatura. No lo digo yo, lo dice un socio del Gobierno que le hizo presidente al Gobierno", ha declarado.

Critica que Sánchez sitúe a Zapatero como su "faro moral"

El presidente del PP ha criticado que Pedro Sánchez considere que su "faro moral" es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha vinculado con investigaciones por varios delitos. A su juicio, "o España cambia o la decadencia está asegurada".

"¿Usted se imagina que yo esté consultando con una persona que está sometida a una investigación de cuatro o cinco delitos y que ese sea mi faro moral? ¿Cómo voy a pedir ética en la política si resulta que mi principal asesor es un señor que se quedaba con regalos de patrimonio del Estado y que cobraba un 1% de un rescate con dinero público?", ha preguntado, en alusión a las joyas encontradas en su despacho y a Plus Ultra.

Además, ha calificado de "falta de respeto histórica" que el presidente del Gobierno no acompañase al jefe del Estado al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y que, 48 horas después, se lo tomase "a cachondeo", se pusiese una camiseta y se pusiese a bailar.

Promete construir un millón de viviendas en la próxima legislatura

Feijóo ha vuelto a cargar contra la política de vivienda del Gobierno de Sánchez, que considera un "fracaso". Ha recordado que, cuando el PSOE llegó a Moncloa, este asunto ocupaba el puesto número 16 entre las preocupaciones ciudadanas y ahora se encuentra en el primero.

"Y le aseguro que intentaré que sea nuestro mayor éxito político", ha manifestado. El líder popular ha reiterado su promesa de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, una medida que, según ha indicado, permitiría crear 500.000 puestos de trabajo.

También ha criticado que las administraciones públicas hayan recaudado 52.000 millones de euros en los últimos años relacionados con la vivienda, mientras que solo se han destinado 7.000 millones a vivienda pública. "Eso no puede ser", ha exclamado. Además, se ha comprometido a subir el salario medio mediante una economía que crezca de forma ordenada y "de verdad", sin estar "dopada con deuda pública ni con fondos europeos".

Se compromete a no nombrar a los presidentes de las empresas del IBEX

Preguntado por la posibilidad de que su Gobierno intervenga en empresas públicas o semipúblicas como Indra, Aena o Telefónica, Feijóo ha señalado que Telefónica llevaba décadas en el mercado cuando el Ejecutivo compró un porcentaje de sus acciones, llamó a su presidente a Moncloa y lo cesó. A su entender, aquella decisión recordó a "los tiempos de Franco", cuando "se mandaba a un motorista para cesar a una persona".

En este sentido, ha asegurado que, si llega al Gobierno, será "prudente". "Vamos a devolver al mercado las empresas que funcionan en el mercado y por supuesto yo no voy a nombrar en mi despacho a los presidentes de las compañías del IBEX", ha concluido.