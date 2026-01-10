Feijóo dice a la jueza que estuvo informado en tiempo real por Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declaró ayer durante más de cinco horas ante la jueza de la dana, a quien aseguró que estuvo informado en tiempo real de la catástrofe del 29 de octubre 2024 desde que contactó con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y como prueba de ello citó los “23 mensajes” que intercambió con él desde las 19.59 horas de ese día.

“Yo creo que ha estado muy bien, hemos dado información de todo lo que se ha querido. Incluso me han preguntado de cosas que no tenían mucho que ver, como en materia de comunicación como recibo la información de las agencias y de los medios”, declaró ante la prensa al término de su declaración ante la jueza por videoconferencia desde su despacho del Congreso.

Al ser preguntado expresamente si mantiene que estuvo informado en tiempo real, Feijóo respondió: “Sí, absolutamente”. Según señaló, “lo mejor es coger los datos” porque hay “23 mensajes” con Mazón desde las 19.59 horas del día 29 de octubre, que “acreditan que estaba informado a partir de ese momento”, que es cuando se pone “en contacto” con el entonces presidente del Consell. Por eso, dijo que no tiene la “menor duda” de que estuvo informado en tiempo real y añadió que eso lo han “aclarado desde el principio” porque en las declaraciones que hizo el 31 de octubre en Valencia él mismo se “rectifica” al hablar del martes y del miércoles.

El líder del PP relató que en su declaración pudo confirmar que “a las 19.59 le mandó el primer mensaje” a Mazón, como “estaba en los autos”, y que “a las 20.01, a los tres minutos”, envió “un mensaje similar” al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. Además, añadió que a las 20.31 horas le mandó un WhastApp al presidente de Andalucía, Juanma Moreno. “Es decir, tengo información de que hay un riesgo de dana y de inundaciones en esas tres comunidades autónomas y me pongo inmediatamente a disposición en lo que pueda ser útil al presidente de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana”, relató.

Además, el líder del PP indicó que la jueza le preguntó “tres o cuatro cosas” y añadió que fueron las partes las que le formularon más preguntas, dado que hay “muchas acusaciones personadas”. “La jueza me ha preguntado pocas cosas, el Ministerio Fiscal ninguna. Y después ya pues las partes están en el ejercicio de sus funciones y hay muchas partes personadas”, abundó Feijóo ante los medios. Feijóo indicó que durante su declaración hubo “bastantes” comentarios sobre la emergencia nacional y se ratificó en que la debería haber decretado el Gobierno de España. “Lo sigo pensando. Creo que hubiésemos ahorrado bastantes disgustos a la población valenciana”, señaló.

Además, aseguró que también le formularon “alguna pregunta sobre las informaciones” que había el 29 de octubre y añadió que él trasladó que, en su opinión, había “un déficit de información por parte de la AEMET y de la Comisión Hidrográfica del Júcar, ambas competencias exclusivas del Estado”.

Emergencia Nacional

Feijóo señaló que las autoridades del CECOPI “no tenían la información suficiente y adecuada”. “Eso conllevó un riesgo a mayores para la población civil valenciana y, por tanto, unos hechos que lamentablemente acabaron en muchas víctimas”, finalizó. Ante preguntas de letrados, Feijóo volvió a trasladar su convicción de que la catástrofe debió gestionarse como emergencia nacional. “Si yo fuese presidente del Gobierno no dormiría tranquilo no habiéndola declarado”, afirmó, y añadió que la respuesta del Estado no puede calificarse como correcta dadas las circunstancias posteriores.