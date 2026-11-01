Feijóo exige responsabilidades a Sánchez por el accidente de trenes de Toledo: "España está en fallo sistémico"

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, considera "imprescindible, pero insuficiente" la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). A su juicio, la principal responsabilidad política corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a La Vanguardia, el dirigente popular ha vinculado el accidente con lo que considera una falta generalizada de gestión y mantenimiento de los servicios públicos.

"No estamos hablando de un fallo puntual. España está en fallo sistémico. Todo funciona peor porque España está sin gestión y sin mantenimiento. Los trenes chocan por la misma razón que las carreteras están llenas de socavones, la vivienda es imposible o se produce un apagón", ha afirmado.

Feijóo promete revisar cada tres meses las inversiones en Cataluña

El líder del PP también ha situado a Cataluña entre sus prioridades si llega a la Moncloa, defendiendo que no se puede presidir España sin comprender su realidad política, cultural y lingüística.

Feijóo ha asegurado que no pretende recentralizar competencias, sino mejorar el funcionamiento de la autonomía y reforzar la presencia del Estado.

Entre los problemas que identifica en Cataluña ha mencionado la presión fiscal, la ocupación ilegal de viviendas, la delincuencia y la falta de ejecución de inversiones públicas.

Para abordar esta última cuestión, se ha comprometido a presentar balances trimestrales sobre el cumplimiento de las inversiones estatales, especialmente en infraestructuras ferroviarias.

"Si en Rodalies decimos que vamos a invertir x, cuatro veces al año yo me presentaré aquí y explicaré el grado de ejecución", ha prometido.

El candidato popular también ha apelado a los votantes socialistas descontentos con Sánchez, a quienes ha pedido una oportunidad para su proyecto político.

Defiende los acuerdos con Vox y mantiene contactos con Junts

En materia de pactos, Feijóo ha defendido el acuerdo electoral del PP con Vox para el Senado, al considerar que facilitar un cambio de Gobierno es una necesidad política.

Ha rechazado establecer un cordón sanitario contra Vox, al que ha definido como la tercera fuerza política de España, y ha asegurado que también está dispuesto a dialogar con partidos autonómicos que actúen dentro de la Constitución.

En cambio, ha descartado acuerdos con EH Bildu.

Respecto a Junts, ha criticado su apoyo a la investidura de Sánchez, aunque ha reconocido que el PP ha mantenido contactos con la formación catalana para abordar determinadas votaciones parlamentarias.

Sobre el PNV, considera que ha perdido parte de su capacidad para alcanzar entendimientos con los populares.

El catalán en las aulas y la financiación autonómica

Preguntado por el traspaso de Rodalies, Feijóo ha expresado dudas sobre las ventajas que supondría para la Generalitat asumir un servicio que, según ha señalado, necesita grandes inversiones y presenta dificultades de gestión.

En el ámbito educativo, ha defendido el cumplimiento de las resoluciones judiciales sobre la presencia del castellano en las aulas catalanas, aludiendo al mínimo del 25% de enseñanza en castellano.

Como referencia, ha mencionado el modelo lingüístico gallego durante su etapa al frente de la Xunta.

"Yo vengo de una comunidad autónoma donde buscamos un sistema de equilibrio lingüístico donde el 50% de los casos se imparte en gallego y el otro 50% en castellano", ha señalado.

Sobre la financiación autonómica, el candidato del PP ha defendido actualizar el modelo mediante una negociación con los presidentes de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta tanto los ingresos como los gastos.

Por último, ha reiterado que, si llega al Gobierno, derogará la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática, al considerar que esta última contribuye a "reabrir heridas" en lugar de favorecer la convivencia.