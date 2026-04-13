Feijóo felicita a Magyar y celebra que Hungría vote por un partido europeísta que "refuerce la estabilidad"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo al líder del partido húngaro Tisza-Partido Respeto y Libertad, Péter Magyar, por su "gran victoria" electoral, al tiempo que ha celebrado que Hungría haya apostado por una candidatura "europeísta" que refuerce la "estabilidad en el continente".

En un mensaje en X, Feijóo ha señalado que es "una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular" y que, en tiempos de "incertidumbre", Hungría haya "votado masivamente por un partido europeísta" para reforzar la estabilidad en el continente.

"Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo", ha asegurado.

Por último, ha felicitado el "gran día" a los húngaros y a Magyar por su "gran victoria", y ha añadido que el próximo gran éxito del Partido Popular Europeo será en España.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aprovechado el mensaje de felicitación publicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X, en el que aseguraba que "hoy ganan Europa y los valores europeos", para reivindicar al PP.

"Por una vez, hay que darle la razón. Cuando gana el PP ganan Europa y los valores europeos. Muy meritorio el resultado de la izquierda: cero escaños es una gran noticia también. Próximamente en España", ha escrito Tellado.