Feijóo justifica su pacto con Vox en el Senado para responder a la "coalición de desesperados" de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su pacto con Vox en el Senado como una respuesta a la "coalición de desesperados" del PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda. Tras asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "cambiado el tablero" con ese acuerdo, ha recalcado que era "imprescindible" responder a esa coalición para mantener la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Además, no ha descartado que PP y Vox puedan lograr una mayoría reforzada de tres quintos.

"Las reglas de juego han cambiado. El tablero el señor Sánchez lo ha cambiado y, por tanto, hay que responder a un movimiento de Sánchez y de todos sus socios", ha afirmado. A su juicio, "no responder" sería una "irresponsabilidad". De hecho, ha confesado que no habría fraguado este pacto con Vox si el PSOE no hubiera firmado una coalición con Frente Amplio y otros partidos territoriales de izquierda.

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha explicado que el acuerdo con Vox es una respuesta que espera la mayoría de los españoles que quieren un cambio en España. También ha señalado que, a diferencia del pacto del PSOE con otras fuerzas de izquierda, no desaparecen las siglas del PP ni las de Vox.

"Lo que hemos hecho es una coordinación imprescindible para mantener las posibilidades de mayoría absoluta en la Cámara Alta", ha dicho, antes de insistir en que el acuerdo entre PP y Vox es una "respuesta responsable" a la "coalición de desesperados" de Sánchez.

En este sentido, ha definido el pacto como una "reacción adulta" ante un movimiento que, según ha afirmado, hacía muchas décadas que no se producía. "El PSOE se fusiona con todas las fuerzas de izquierda, de izquierda extrema, y ante eso hay que reaccionar", ha abundado.

Preguntado por la posibilidad de que PP y Vox logren los tres quintos en el Senado, una mayoría que permitiría renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional, Feijóo ha respondido afirmativamente, aunque ha admitido que para conseguirlo la gente tiene que "votar masivamente y que funcione correctamente ese punto de encuentro". Según ha explicado, en las 14 circunscripciones en las que Vox presenta un solo candidato, los electores de ese partido deberían apostar por dos candidatos del PP.

El PP "sigue siendo un partido reformista" y Vox es "más rupturista"

Feijóo ha subrayado que PP y Vox son partidos "distintos" y ha dejado claro que su formación seguirá siendo una fuerza reformista. "Sigue habiendo un partido reformista de centro derecha, que es el Partido Popular, y un partido más rupturista que es Vox", ha manifestado. El objetivo del acuerdo, ha añadido, es encontrar un "punto de encuentro" para intentar mantener la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Además, Feijóo ha acusado a Sánchez de ser "una persona conflictiva" tanto en el Gobierno como con sus colaboradores. También ha asegurado que al jefe del Ejecutivo le gusta "el conflicto en España".

"Estamos ante una situación de emergencia. La necesidad de un cambio político en España. El que le ponga una rueda al cambio político asumirá su responsabilidad", ha advertido. A un mes de las elecciones generales, el presidente del PP ha defendido que la regeneración que necesita España "pasa por intentar que Sánchez no sea protagonista ni siquiera en la siguiente legislatura".

Feijóo informó al presidente del PP vasco de la opción de no concurrir en Guipúzcoa

Feijóo ha reconocido que informó al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, de que su partido estudiaba la posibilidad de no presentar candidatura al Senado en Guipúzcoa, una provincia en la que no ha logrado escaño en 26 años. "Al señor Javier de Andrés le dije que estaba trabajando en esta hipótesis hace una semana", ha señalado. También ha añadido que el presidente del PP vasco, "con buen criterio", no trasladó al partido una cuestión que todavía estaba sobre la mesa de negociación.

Preguntado por el riesgo de no presentarse en Gerona y Tarragona al Senado, Feijóo ha rechazado que el PP vaya a renunciar a concurrir a las elecciones generales de noviembre en Cataluña. Para ello, ha destacado la candidatura de Xavier García Albiol como cabeza de lista al Congreso por Barcelona. En el caso del Senado, ha indicado que el partido no renuncia a nada, aunque ha recordado que el PP nunca ha conseguido senadores en Gerona y Tarragona.

El PP aspira a pasar de seis a nueve diputados en Cataluña

"Yo lo que quiero es subir un diputado en Girona, un diputado en Lleida y un diputado en Barcelona. Pasar de seis a nueve", ha asegurado Feijóo, poniendo el foco en la representación que espera conseguir el Grupo Popular en el Congreso.

"El PP lo que quiere ser es una fuerza determinante en Cataluña, que el PSC baje, que el PP suba y que Cataluña contribuya a esa mayoría para la que estamos trabajando", ha manifestado el presidente popular.

"Yo lo que busco aquí es cumplir con mi deber, mi compromiso es intentar que haya un cambio político en España, un cambio político profundo pero tranquilo. Mi compromiso es que finalice esta etapa de indecencia y de decadencia", ha concluido Feijóo.