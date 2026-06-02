Feijóo pide a los partidos "hacer todo lo posible" para convocar elecciones y avisa: "No vengo a pedir favores"
NO BUSCA "ATAJOS"
En la 41 Reunió Cercle d’Economia, Alberto Núñez Feijóo asegura que no busca "atajos" y garantiza ante el empresariado catalán que devolverá la "decencia" a España: "Con ayuda o sin ella"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes una reacción política ante una situación que ve insostenible y, por ello, ha reclamado a los partidos políticos “hacer todo lo posible” para convocar unas elecciones generales anticipadas. Eso sí, ha dicho que no venía a Barcelona a “pedir favores”, sino a garantizar que devolverá la “decencia” a España, “con ayuda o sin ella”.
En su intervención en la 41 Reunió Cercle d’Economia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, ha afirmado que hay 184 diputados en el Congreso que han expresado querer unas elecciones ante los presuntos casos de corrupción en torno al PSOE, y ha sostenido: “Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes”.
“De este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente, es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica”, ha manifestado el presidente del PP.
"No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos"
Feijóo dice que no busca “atajos” porque “lo que conviene atajar es la situación del país”. “Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella”, afirma.
Tras asegurar que seguirá actuando con aplomo y responsabilidad, de acuerdo con sus convicciones, Feijóo ha dicho que él no sabe lo que harán “otros”. “No pretendo remover conciencias. No busco atajos, porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos”, ha reiterado.
En este sentido, ha señalado que él viene a defender la necesidad de un proyecto limpio y a garantizar que devolverá la decencia a España, “con ayuda o sin ella”.
Además, ha reiterado que 184 diputados del Congreso piden elecciones anticipadas y ha recalcado que de este “colapso” solo se sale devolviendo la voz a la gente: “Es el único final digno para una legislatura exhausta”.
Ante el empresariado catalán, Feijóo asegura que España vive una “profunda decadencia” y que la conversación pública gira en torno a sumarios, imputaciones y comisiones. “Aquí no hay una agenda económica, aquí hay una agenda de tribunales”, ha concluido.
