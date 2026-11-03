Feijóo pide a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general tras la tragedia de Urda: "Un grave error"

"INCOMPRENSIBLE"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama a los sindicatos que suspendan la huelga general del 11 de noviembre al advertir de que mantener la convocatoria tras el accidente de Urda con 69 víctimas mortales y a solo tres semanas del 29N supone "un grave error".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. | Europa Press

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general que han convocado para el próximo 11 de noviembre, ya que, según ha dicho, si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda es "un grave error".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha afirmado que no cuestiona el derecho constitucional de huelga sino el sentido de la oportunidad de esa convocatoria.

"Y por eso quiero dirigirme directamente a los sindicatos. Reconsideren esa huelga convocada contra la oposición tal y como ha confirmado la directora de campaña del Partido Socialista. Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error", ha enfatizado.

Feijóo ha señalado que los sindicatos no convocaron una huelga "en ocho años de Gobierno" de Pedro Sánchez y ha pedido que no la hagan ahora "a tres semanas de ser llamados a la urnas". "No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre", ha enfatizado.

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