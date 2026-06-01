Feijóo presiona a Junts y PNV para impulsar una moción de censura y forzar elecciones anticipadas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro del PP en una imagen de archivo.

Alberto Núñez Feijóo ha intensificado su presión política sobre Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para que apoyen una posible moción de censura que, según su propuesta, tendría como único objetivo provocar elecciones generales anticipadas.

El dirigente del PP ha asegurado que existiría una mayoría de “184 diputados” favorables a esa convocatoria electoral, en referencia a la suma de distintos grupos parlamentarios, y ha pedido a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez que actúen con coherencia entre sus declaraciones y su posición política real.

Feijóo plantea que la hipotética moción sería de carácter “instrumental”, es decir, sin intención de formar un Ejecutivo estable, sino únicamente para disolver las Cortes y activar nuevas elecciones. En ese escenario, ha insistido en que no contemplaría la participación de Vox en un eventual Gobierno de transición.

“Las mociones no se especulan, se presentan”, ha subrayado el líder popular, dejando claro que solo dará el paso si cuenta con apoyos suficientes para garantizar el resultado.

Además, Feijóo ha defendido que la legislatura se encuentra “agotada”, ha recrudecido sus críticas al Ejecutivo central y ha insistido en que la situación política actual exige una decisión inmediata por parte de los grupos parlamentarios: sostener al Gobierno o facilitar un cambio de ciclo mediante elecciones.