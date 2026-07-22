Feijóo promete un 60% menos de impuestos en vivienda para jóvenes y 300.000 millones en infraestructuras

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, situó este miércoles el acceso a la vivienda como una de las principales prioridades de su proyecto político y anunció que, si llega a la Moncloa, los jóvenes pagarán un 60% menos de impuestos al adquirir una vivienda. La medida formará parte de un plan con el que también pretende desbloquear suelo para construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura.

Durante el balance del curso político, Feijóo defendió que facilitar el acceso a la vivienda debe ser una de las grandes urgencias del país. "Hay que ofrecer a los jóvenes algo más que billetes de tren en verano o vivir en pisos compartidos repartiendo baldas de nevera", afirmó. Además, se comprometió a recuperar la "seguridad jurídica" y criticó la situación de la ocupación ilegal al asegurar que "no puede seguir siendo más fácil acceder a una casa ocupándola que comprándola".

El líder popular también presentó un ambicioso plan de inversión en infraestructuras. Según explicó, movilizará hasta 300.000 millones de euros, junto con los sectores implicados, para modernizar la red de autovías, el ferrocarril de alta velocidad y cercanías, así como las infraestructuras hidráulicas y energéticas. En este apartado, cargó contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y denunció el deterioro de estos servicios.

En el plano económico, Feijóo defendió un cambio de rumbo para que "trabajar merezca la pena" y aseguró que su objetivo es elevar el salario medio y mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos. También criticó que, pese al crecimiento económico y la llegada de fondos europeos, muchas familias sigan teniendo dificultades para acceder a una vivienda o afrontar el incremento del coste de la vida.

Estas propuestas formaron parte del balance político realizado por el líder del PP, en el que volvió a reclamar un adelanto electoral y defendió que España necesita un cambio de Gobierno para afrontar los principales retos económicos y sociales.