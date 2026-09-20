Feijóo refuerza su discurso migratorio en Badalona: “Acreditaremos cómo se pierde la nacionalidad”

El presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, durante un acto con afiliados del Partido Popular de Cataluña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó este domingo un acto de su partido en Badalona para situar la inmigración, la seguridad y la nacionalidad española en el centro de su discurso. El líder popular anunció que, si llega al Gobierno, revisará las condiciones para conceder y mantener la nacionalidad y establecerá “cómo se puede perder”.

Estas fueron algunas de las frases más destacadas de su intervención:

“Acreditaremos cómo se pierde la nacionalidad”

Feijóo anunció que un futuro gobierno del PP revisará “cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad”.

Justificó la medida por la necesidad de garantizar, a su juicio, la igualdad ante la ley y avanzó supuestos concretos relacionados con delitos graves.

“Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un asesino, que nos lo explique”

El líder popular fue más allá y puso ejemplos de los casos que quiere introducir en su planteamiento. Mencionó a condenados por pertenecer a bandas criminales o armadas, asesinos y agresores sexuales reincidentes, a los que vinculó con su propuesta de revisar la pérdida de la nacionalidad.

“El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes”

Feijóo presentó la nacionalidad como un vínculo que, en su discurso, implica tanto derechos como obligaciones. Su planteamiento forma parte de una política migratoria que quiere hacer más exigente para quienes obtengan la nacionalidad o lleguen a España.

“España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte”

La frase resume la propuesta migratoria que defendió en Badalona. Feijóo reclamó mayor control de las fronteras y vinculó el prestigio del pasaporte español al cumplimiento de las obligaciones legales y a una inmigración que, según explicó, debe producirse de forma ordenada.

“España estará cerrada a cal y canto” para quienes vengan a saltarse la ley

El dirigente popular estableció una diferencia entre quienes llegan a España para trabajar y cumplir las leyes y quienes, según su planteamiento, pretenden delinquir. Para estos últimos, defendió un endurecimiento del control migratorio y aseguró que encontrarán una España “cerrada a cal y canto”.

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“España no necesita parches, necesita un Gobierno que funcione”

El discurso migratorio se integró en una crítica más amplia a la gestión del Gobierno. Feijóo presentó al PP como alternativa y defendió la necesidad de reformas para cambiar el funcionamiento de las instituciones, la economía y los servicios públicos.

“Os propongo una ruptura democrática de la decadencia de Sánchez”

El líder popular endureció también sus ataques contra el presidente del Gobierno. Con esta frase planteó su proyecto como una ruptura con la etapa de Sánchez y lo vinculó a su promesa de acometer una “limpieza total” en el funcionamiento del país.

“Vamos a hacer una limpieza total y poner el país a funcionar”

Feijóo recuperó uno de los mensajes habituales de su discurso político para prometer cambios si llega al Gobierno. En Badalona lo vinculó a la gestión económica y a su objetivo de que “trabajar merezca la pena”.

“Hoy pagas más y recibes menos, y eso se tiene que acabar”

El líder del PP trasladó también su crítica al terreno económico. Reclamó reformas estructurales para reducir los costes de producción y cuestionó el aumento de la presión fiscal y el funcionamiento de los servicios públicos.