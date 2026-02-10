Felipe González reprocha falta de autocrítica de PSOE tras derrotas y votará en blanco en las generales

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón —donde han igualado el peor registro de su historia— y Extremadura, y considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales, en las que ha anunciado que votará en blanco.

“Esto es lo que va a pasar en España; por el camino que vamos no se evita”, ha señalado en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, donde ha recetado, para detener el ascenso de Vox, hacer “que el país funcione”, en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.

González también ha visto falta de crítica interna en el PP y considera que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, carece de proyecto y solo pretende “echar” a Pedro Sánchez. Aunque ha asegurado que no pactaría con Vox, ha recalcado que tampoco lo haría “ni de broma” con Bildu, como —según ha señalado— están haciendo ahora los socialistas.

Así, ha afirmado que en los próximos comicios generales votará en blanco debido a los “actuales candidatos”, porque no le representan, aunque tampoco dará su apoyo a ningún otro partido. Ha añadido que, aunque tendría derecho a hacer campaña por el voto en blanco, no lo hará.

Compara a Sánchez con Trump

El expresidente del Gobierno Felipe González ha comparado este martes al presidente Pedro Sánchez con Donald Trump y considera que la definición que hizo el ministro Óscar Puente, al calificarlo como “el puto amo”, sirve también para el inquilino de la Casa Blanca.

González sostiene que la descripción del ministro de Transportes “es exactamente la definición de Trump”, al que califica como “arbitrario, necio y cruel”, según ha afirmado este martes en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid.

El exdirigente socialista considera que para que haya “un puto amo” es necesario que exista gente “con actitud de siervo”, algo que —dice— no es la costumbre del PSOE, al ser preguntado sobre una posible sucesión de Sánchez al frente del partido.

“Pero si los siervos aceptan a un puto amo es muy difícil que se pueda desbloquear una candidatura”, ha indicado González, aunque considera que sí hay sustituto para Sánchez porque “la política no resiste el vacío”. Además, señala que “entre los que Sánchez siente más próximos hay muchos que aspiran a sustituirle”, aunque no lo expresarán públicamente ahora.

Sánchez "cuenta los días" para superar a expresidentes

Sobre si la legislatura llegará hasta 2027, afirma que ve a Sánchez “contando los días” para superar en el cargo a otros presidentes. Este mes de febrero acaba de superar el tiempo que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y en apenas tres meses hará lo propio con José María Aznar.

“Ha superado el tiempo que estuvo Zapatero, ahora quiere superar lo que estuvo Aznar y luego quizá quiera superar lo que yo estuve”, un periodo que él mismo califica como “demasiado”.

Zapatero y Decy siguen órdenes de EEUU en Venezuela

Respecto a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una operación armada de Estados Unidos, González cree evidente que dentro del propio régimen le han “traicionado” y entregado “como pieza de cambio”.

Además, considera que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Zapatero —de quienes dice que son “amigos íntimos”— están haciendo “lo que les mandan hacer” desde el Gobierno de Donald Trump.

Felipe González rechaza que se esté produciendo una amnistía real en Venezuela, al considerar que no beneficia a líderes opositores como Edmundo González Urrutia o María Corina Machado. En su opinión, solo se liberan algunos presos políticos “siguiendo órdenes” del secretario de Estado Marco Rubio, “Delcy y Zapatero”, ha añadido.

A su juicio, Zapatero pretende que los hermanos Rodríguez “permanezcan controlando el sistema”, mientras él defiende un periodo transitorio de uno o dos años antes de nuevas elecciones, con tribunales, censos y reglas del juego diferentes.