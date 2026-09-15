Felipe VI elogia el "ejemplo de civismo" de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes

El rey Felipe VI ha elogiado el "ejemplo de civismo" de Ceuta y ha reconocido especialmente el "trabajo ingente" realizado por el personal de Protección Civil después de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

En sus primeras palabras públicas sobre la crisis, pronunciadas durante la apertura del curso 2026-2027 de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid, el monarca se ha referido a la situación de la ciudad autónoma, que está previsto que visite junto a la reina Letizia en las próximas semanas.

"Las grandes emergencias pueden ser de toda índole", ha señalado Felipe VI, quien ha considerado "obligado" mencionar "a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de Protección Civil en Ceuta".

El rey ha destacado especialmente la actuación de los efectivos locales, "en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios, y en una situación de extraordinaria complejidad".

"La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles"

Felipe VI, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "la labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles". También ha destacado que Ceuta se haya convertido en el "primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios".

El monarca ha defendido la importancia de la coordinación entre administraciones ante situaciones de emergencia. "A menudo un incendio, un terremoto, una inundación o un gran accidente trascienden las fronteras administrativas o la delimitación de competencias", ha señalado.

Felipe VI también se ha referido a los incendios "de una gravedad extraordinaria" registrados este verano, que, según ha afirmado, han vuelto a demostrar la importancia de estar preparados para responder ante las emergencias.

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Grande-Marlaska, por su parte, ha destacado el trabajo "codo con codo" de las distintas administraciones en Ceuta para que la población pueda "recuperar la normalidad de su vida cotidiana en el más breve plazo posible".

El acto también ha servido para homenajear al personal y los voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil fallecidos en acto de servicio. El rey ha inaugurado un monolito en su memoria, ha depositado una corona de flores y ha guardado un minuto de silencio.