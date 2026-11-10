La Fiscalía investiga a un alumno de 11 años por presuntos abusos a niñas de 3 y 4 años en un colegio de León

La Fiscalía de Menores investiga un presunto caso de abusos sexuales a varias niñas de entre 3 y 4 años por parte de un alumno de 11 años en el colegio público CRA Emilio Alonso, situado en Carbajal de la Legua, en el municipio leonés de Sariegos.

La Guardia Civil abrió una investigación tras recibir una denuncia por supuestos tocamientos a varias menores y posteriormente trasladó las diligencias a la Fiscalía. Según las informaciones publicadas por ABC y Leonoticias, hasta cinco familias habrían puesto los hechos en conocimiento del centro educativo, la Guardia Civil y la Inspección Educativa.

Los episodios denunciados se habrían producido entre las 14.00 y las 16.15 horas, durante el traslado en autobús desde Carbajal hasta Lorenzana para acudir al comedor escolar y en el recreo posterior, antes de que los padres recogiesen a los alumnos. Según las denuncias recogidas por los medios citados, el menor habría realizado presuntos tocamientos y manoseos a varias niñas durante ese periodo.

Educación refuerza la vigilancia en el colegio

La Dirección Provincial de Educación de León tiene conocimiento de lo ocurrido y ha abierto un expediente informativo para esclarecer los hechos. La Consejería de Educación de Castilla y León asegura que el centro ha adoptado medidas preventivas y de refuerzo de la vigilancia, bajo la supervisión de la Inspección Educativa.

Entre las actuaciones implantadas figura la incorporación de otra persona para vigilar el patio, la sustitución de la encargada que desempeñaba hasta ahora esa función y la asignación de una cuidadora al niño de 11 años durante los trayectos en autobús.

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Desde Educación subrayan que los hechos continúan en fase de esclarecimiento y que cualquier medida adicional deberá ajustarse a la normativa vigente, garantizando la confidencialidad y los derechos de todos los menores implicados. «La prioridad es garantizar la seguridad y protección de todos los menores», señalan.

Las familias consideran insuficientes las medidas

Los padres de las niñas afectadas consideran que las actuaciones adoptadas hasta el momento son «insuficientes» y reclaman una protección inmediata para las menores.

Entre sus peticiones figuran una revisión de los protocolos de vigilancia durante los recreos y la valoración de la instalación de cámaras de seguridad en el centro. La investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido.