Francisco González, ex presidente del BBVA, y otros exdirectivos del banco serán procesados por el caso Villarejo

La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de una serie de exdirectivos de la entidad por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta comisión de una serie de encargos ilegales entre 2004 y 2016.

A lo largo de una serie de autos, recogidos por Europa Press, la Sección Tercera rechaza los 11 recursos de apelación interpuestos contra el auto por el cual el instructor puso fin a la investigación. Los magistrados, en línea con lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y el instructor, dicen que "no resulta creíble el desconocimiento alegado" por el propio BBVA.

De esta forma, la Audiencia Nacional confirma el procesamiento, entre otros, del que fuera responsable de Seguridad de la entidad Julio Corrochano, del que fuera consejero delegado de BBVA Ángel Cano, del ex jefe de Control Interno Eduardo Arbizu y del exdirector de Riesgos Antonio Béjar.

La Sala de lo Penal se refiere precisamente al sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos. Los magistrados consideran que el mismo no era eficaz al dejar al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección que, indiciariamente, cometieron los delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA.

Para la AN "no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control cuyas órdenes eran obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas".