La frontera ceutí se blinda para evitar asaltos masivos

Los mensajes a través de las redes sociales que incitan a un cruce masivo de la frontera desde Marruecos a Ceuta pusieron en alerta a las autoridades que intentan evitar que se vuelvan a vivir las escenas del pasado 30 de julio con la llegada de alredededor de 70.000 migrantes. En el lado español se incrementó la presencia de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El dispositivo cuenta con cientos de agentes destinados a reforzar la vigilancia de la frontera y de las zonas próximas al litoral. También se intensificaron las patrullas marítimas y terrestres.

El Ministerio de Defensa adoptó igualmente medidas extraordinarias y reforzó la disponibilidad de los militares destinados en Ceuta. Los permisos del personal desplegado en la ciudad han sido restringidos ante la posibilidad de que sea necesario aumentar el dispositivo de respuesta. La vigilancia se extiende también a los accesos marítimos, uno de los puntos que podrían utilizarse para intentar sortear los controles fronterizos. Las autoridades mantienen una supervisión reforzada de la costa y de las zonas próximas al espigón del Tarajal.

Marruecos, por su parte, también desplegó efectivos adicionales en la zona de Castillejos, junto a la frontera con Ceuta. La policía y las fuerzas militares marroquíes aumentaron su presencia e instalaron nuevas barreras y alambradas para dificultar cualquier intento de entrada irregular. El Ministerio del Interior marroquí advirtió además sobre la circulación de publicaciones de origen desconocido que animan a organizar intentos de cruce masivo hacia Ceuta y Melilla. Las autoridades del país actuaron contra personas vinculadas a estas convocatorias.

Servicios de seguridad

En España, los servicios de seguridad siguen de cerca la evolución de los mensajes difundidos en internet. Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales focos de atención debido a su capacidad para movilizar rápidamente a grupos de personas hacia la frontera. La situación se produce, además, mientras Ceuta continúa haciendo frente a las consecuencias de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. La ciudad mantiene una elevada presión sobre sus recursos de acogida y protección con miles de personas sin atender en las calles ceutís. Uno de los principales problemas se concentra en la atención a los menores migrantes no acompañados, cuyos servicios de protección se encuentran especialmente tensionados. La llegada de nuevos grupos podría agravar todavía más la situación.

Rollán pide una ley para devoluciones inmediatas El presidente del Senado, el “popular” Pedro Rollán, urgió al Gobierno a aprobar un marco normativo que permita una actuación expeditiva e inmediata para la devolución de las personas que entraron de manera ilegal e irregular hace unas semanas en Ceuta, que lo calificó como invasión. En este contexto, cree que las Cortes Generales “no tienen mejor cosa que hacer” que empezar a trabajar en este marco normativo, que sea “amplio, completo, garantista, sólido y solvente para generar la capacidad de instrumentar una respuesta con carácter inmediato para que si vuelve a ocurrir algo semejante como lo que ha ocurrido, la contundencia y la respuesta sea absoluta. Hay que establecer ese marco regulatorio y normativo para actuar en consecuencia, sin hacernos trampas en el solitario”, proclamó el presidente del Senado. Del mismo modo, instó al Gobierno a dotar de los medios técnicos y humanos necesarios para recuperar la normalidad en Ceuta, así como lanzar el mensaje de que España es capaz de garantizar la seguridad e integridad de la ciudad.