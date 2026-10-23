Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
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La emoción, los aplausos y los momentos más destacados marcaron una ceremonia que reunió en Oviedo a grandes figuras internacionales. La galería recoge las imágenes de una jornada en la que la cultura, la ciencia y el deporte compartieron protagonismo.
Oviedo volvió a convertirse en el centro de las miradas del mundo científico, deportivo y social. Una nueva entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebró en la capital asturiana y donde el Teatro Campoamor escuchó los discursos de los galordonados, la princesa Leonor y el rey Felipe VI.
Los temas que más destacaron fue el futuro de los jóvenes, la democracia y recuperar la unión de los países ante una situación global de mucha incertidumbre. Patti Smith también cantó ante los presentes, Christina Koch se emocionó al recordar su primer viaje a España o Messi se llevó una gran ovación.
Un evento que ya piensa en 2027 y donde volverá a poner a Asturias como epicentro.
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La Familia Real a su llegada al Teatro Campoamor para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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La infanta Sofía camina junto a su abuela la reina Sofía para acceder al Teatro Campoamor de Oviedo.
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Europa Press
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El rey Felipe VI y la reina Letizia a su llega al escenario del Teatro Campoamor para los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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La princesa Leonor y la infanta Sofía suben al escenario del Teatro Campoamor antes de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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La Familia Real junto al presidente de Asturias brindan una ovación a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias a su entrada al Teatro Campoamor.
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Europa Press
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Ana I. Fernández Álvarez, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, da el discurso de bievenida de los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard .
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 a la astronauta estadounidense Christina Koch.
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi .
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 al escritor británico Julian Barnes.
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 al químico David Klenerman .
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 al biofísico francés Pascal Mayer .
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 al químico Shankar Balasubramanian.
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al presidente del estudio de animación japonés Studio Ghibli, Kenichi Yoda.
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Europa Press
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La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash .
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Europa Press
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El ensayista brtiánico Timothy Garton Ash, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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La astronauta Christina Koch, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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La princesa Leonor, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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La princesa Leonor y el rey Felipe VI comparten confidencias durante los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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La cantante Patti Smith, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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El rey Felipe VI, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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Leo Messi atento a los discursos durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.
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Europa Press
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Luis de la Fuente, seleccionador español, conversa con Miguel Indurain.
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Europa Press