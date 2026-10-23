Los premiados durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor.
Los premiados durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor. | Europa Press

Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

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La emoción, los aplausos y los momentos más destacados marcaron una ceremonia que reunió en Oviedo a grandes figuras internacionales. La galería recoge las imágenes de una jornada en la que la cultura, la ciencia y el deporte compartieron protagonismo.

Oviedo volvió a convertirse en el centro de las miradas del mundo científico, deportivo y social. Una nueva entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebró en la capital asturiana y donde el Teatro Campoamor escuchó los discursos de los galordonados, la princesa Leonor y el rey Felipe VI.

Los temas que más destacaron fue el futuro de los jóvenes, la democracia y recuperar la unión de los países ante una situación global de mucha incertidumbre. Patti Smith también cantó ante los presentes, Christina Koch se emocionó al recordar su primer viaje a España o Messi se llevó una gran ovación.

Un evento que ya piensa en 2027 y donde volverá a poner a Asturias como epicentro.

Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
1/25 La Familia Real a su llegada al Teatro Campoamor para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
2/25 La infanta Sofía camina junto a su abuela la reina Sofía para acceder al Teatro Campoamor de Oviedo. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
3/25 El rey Felipe VI y la reina Letizia a su llega al escenario del Teatro Campoamor para los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
4/25 La princesa Leonor y la infanta Sofía suben al escenario del Teatro Campoamor antes de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
5/25 La Familia Real junto al presidente de Asturias brindan una ovación a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias a su entrada al Teatro Campoamor. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
6/25 Ana I. Fernández Álvarez, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, da el discurso de bievenida de los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
7/25 La Princesa Leonor entrega Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard . | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
8/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 a la astronauta estadounidense Christina Koch. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
9/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi . | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
10/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 al escritor británico Julian Barnes. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
11/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
12/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 al químico David Klenerman . | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
13/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 al biofísico francés Pascal Mayer . | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
14/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 al químico Shankar Balasubramanian. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
15/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al presidente del estudio de animación japonés Studio Ghibli, Kenichi Yoda. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
16/25 La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash . | Europa Press
El ensayista brtiánico Timothy Garton Ash, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
17/25 El ensayista brtiánico Timothy Garton Ash, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
La astronauta Christina Koch, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
18/25 La astronauta Christina Koch, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
La princesa Leonor, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
19/25 La princesa Leonor, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
La princesa Leonor y el rey Felipe VI comparten confidencias durante los Premios Princesa de Asturias.
20/25 La princesa Leonor y el rey Felipe VI comparten confidencias durante los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
La cantante Patti Smith, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
21/25 La cantante Patti Smith, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
El rey Felipe VI, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias.
22/25 El rey Felipe VI, pronuncia su discurso durante los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
23/25 Leo Messi atento a los discursos durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
24/25 Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. | Europa Press
Galería | Jóvenes, democracia y un mensaje de unión; los temas que protagonizan la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias
25/25 Luis de la Fuente, seleccionador español, conversa con Miguel Indurain. | Europa Press

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