Galería | Madrid vive el incendio forestal más grande de su historia bajo un gran manto de humo

El incendio forestal de Madrid llena de humo la provincia , una situación que provoca el desalojo de 10 municipios y el cambio del centro de mando de Cenicientos a Navalcarnero.

La Comunidad de Madrid vive el incendio forestal más grande de su historia, una situación que llevó a proclamar la situación de emergencia de interés nacional. Ahora es un solo incendio que llena Madrid de humo y obliga a desalojar más de 10 municipios.

La ciudad de Madrid se llena de humo y la incertidumbre es cada vez mayor. Pero desde el punto de mando en Navalcarnero se espera que la bajada de temperaturas pueda ayudar a controlar el fuego y combatirlo. Una situación que también obligó a cambiar Cenicientos por Navalcarnero como punto de mando tras la cercanía de las llamas.