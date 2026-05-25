Galería | Zapatero guardaba 103 joyas y relojes en una caja fuerte en su despacho de Ferraz, en fotos
PIEDRAS PRECIOSAS
La UDEF registró el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación del caso Plus Ultra y se incautó de joyas, relojes, dispositivos electrónicos y diversa documentación. Según el acta policial, la secretaria del exdirigente afirmó que parte de las joyas pertenecían a la herencia de Sonsoles Espinosa y otras eran regalos de viajes. El registro se produjo después de que el juez apreciara indicios de una supuesta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Además, los agentes requisaron teléfonos móviles de la secretaria María Gertrudis Alcázar y accedieron a una caja fuerte gracias a una llave facilitada por una persona que acudió al lugar, sin necesidad de intervención técnica especializada.
Consulta aquí los elementos sustraídos.
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Acta de entrada y registro en el despacho de Zapatero en Ferraz
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