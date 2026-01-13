GALICIA.-El PPdeG carga contra el "pacto guarro" de PSOE y BNG con José Tomé para mantenrse en la Diputación de Lugo

LUGO/ Prado asegura que este miércoles se escribirá una de las páginas "más negras" de la historia de Lugo "con la complicidad" de Besteiro y Pontón

LUGO, 13 (EUROPA PRESS)

El PPdeG ha asegurado que el Partido Socialista y el BNG consumarán este miércoles el "pacto guarro" con un presunto agresor sexual, en referencia a José Tomé, cuyo voto señalan que es necesario para que la izquierda se mantenga en el gobierno de la Diputación de Lugo tras la dimisión forzada del expresidente por la denuncia presentada en el canal interno del PSOE de acoso sexual.

La secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado, ha mostrado este martes en Lugo su rechazo a lo que califica de "blanqueo" de un comportamiento "indigno" y que supondrá "escribir una de las páginas más negras de la historia de Lugo con la complicidad de José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón". Además, ha trasladado "el apoyo del PP a las víctimas del político socialista".

La número dos del PP gallego y la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, han ofrecido declaraciones a los medios este martes en la sede de los populares lucenses, donde han mantenido una reunión en la que han participado diferentes representantes, entre ellos el portavoz en la Diputación, Antonio Ameijide.

Paula Prado ha calificado de "hipocresía" el comportamiento del PP y del BNG, al asegurar que primero exigieron a Tomé que dejase de ser tanto diputado provincial como alcalde de Monforte, dimisiones que semanas después "siguen sin consumarse". Sin embargo, ha censurado que después de pedir su cese, este miércoles "consuman ese pato guarro".

En ese sentido, ha criticado la postura del BNG, a quien define como "cómplice" de que este miércoles en la Diputación de Lugo se elija a una presidenta con apoyo de un presunto acosador sexual.

Paula Prado se ha preguntado "con qué cara van a mirar a las mujeres cuando vicepresidan la Diputación con el voto de José Tomé y formando gobierno con la persona que encubrió ese presunto acoso, en referencia a Pilar García Porto.

"Estamos ante dos partidos que no respetan los derechos de las mujeres y se sientan con Tomé, vendiendo los derechos de las mujeres por medio millón de euros. Ese es el precio de la dignidad de las mujeres", ha señalado la número dos de los populares gallegos.

Del mismo modo, se ha mostrado muy crítica con el "aval" de Besteiro y Pontón a este "pacto guarro". "Son cómplices y autorizan esta operación, por la que mañana una mujer va a ser presidenta de la Diputación de Lugo con el voto de agresor sexual", ha puntualizado sobre los líderes del PSdeG y BNG.

"¿DÓNDE ESTÁ EL FEMINISMO DE LA CIG?"

También ha sido crítica con un sector del feminismo gallego al preguntarse cuántas organizaciones se manifestarán este miércoles ante las puertas de la Diputación de Lugo.

"¿Va a estar la Marcha Mundial das Mulleres? ¿Va a estar la CIG?", se ha preguntado para asegurar que "mañana se verá la realidad del feminismo de esas mujeres que se manifiestan en las calles pidiendo que los agresores sexuales salgan de las instituciones".

"LOS PRINCIPIOS DEL BNG VALEN 500.000 EUROS" Por su parte, la presidenta provincial del PP, Elena Candia, ha analizado el "comportamiento muy criticable e indigno" de PSOE y BNG en el caso Tomé y en el procedimiento para la elección de la nueva presidenta de la institución provincial.

"Los lucenses tienen que conocer quién está al frente de estos dos partidos políticos y lo que valen sus principios", ha asegurado Candia, que ha dicho que, "en el caso del BNG, 500.000 euros".

Candia ha dicho que el PSOE perpetúa la presentación de una candidatura para la que necesita el voto del expresidente, a quien el secretario general del PSdeG le pidió el acta y su dimisión. Así, ha criticado que el PSOE tenga la "complacencia de ampararse" en el voto de Tomé después de pedirle su dimisión, así como en una persona que, según ha indicado, "fue absolutamente conocedora, colaboradora y cooperadora", en referencia a Pilar García Porto.

Además, en referencia al BNG, ha criticado que "minimice, blanquee y normalice" la situación "a cambio de 500.000 euros" y se ha preguntado "que fue del BNG" que "con una posición férrea defendiendo sus principios exigió que el candidato a la alcaldía Xosé López Orozco se apartase".