La gestión de Moreno ante el “No a la guerra” de Sánchez

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ELECCIONES EN ANDALUCÍA
El Partido Popular ya ha diseñado su estrategia para la campaña andaluza de cara a las elecciones del 17 de mayo, centrada en contrarrestar el uso del eslogan “No a la guerra” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende emplear como recurso movilizador de su electorado. Según fuentes de Génova, los populares consideran que la recuperación de esta consigna histórica, utilizada por el PSOE en la campaña contra la guerra de Irak en 2003, evidencia que Sánchez “no tiene nada reciente con qué convencer a su base”.
En el PP estiman que la ciudadanía andaluza no votará en clave internacional, ni en función del conflicto bélico en Oriente Medio, sino evaluando la gestión regional. Por ello, su campaña se centrará en destacar el perfil del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que presentarán como “gestor eficaz” frente a la exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista, María Jesús Montero. La formación retratará a Montero como la “vicepresidenta del cupo” y “jefa orgánica” de José Luis Ábalos, poniendo de relieve que en esta legislatura no ha impulsado ni un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni ha aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica.
El PP nacional considera que la estrategia de Sánchez para “activar” a su militancia a través del “No a la guerra” resultó poco efectiva en las elecciones de Castilla y León, donde ganó Alfonso Fernández Mañueco. En Génova sostienen que el crecimiento del PSOE en esa región se debió más a un trasvase de votos entre bloques y a la captación de apoyos de Podemos y Sumar que a la movilización por consignas históricas. Además, advierten que el “sueño demoscópico” del PSOE es que Moreno dependa de Vox, un escenario que favorecería a la izquierda para frenar al PP, aunque las fuentes recuerdan que las mayorías se consiguen desde el centro político.
Por otra parte, el cuartel general del PP considera que es improbable que el lema “No a la guerra” seduzca al voto joven andaluz, dado que muchos de esos electores no vivieron la campaña original de 2003. También recuerdan que fue la oposición la que utilizó esa consigna entonces contra José María Aznar, mientras que el PP de Feijóo ha mantenido una posición clara de rechazo a cualquier conflicto bélico. Los populares subrayan que “se puede estar en contra de la guerra y en contra de Sánchez; no todo es blanco o negro” y critican que el PSOE intente presentar al líder del PP como un dirigente “hiperbólico” o pro-conflicto. La estrategia del PP andaluz se centrará, por tanto, en reivindicar la eficacia de Moreno en la gestión regional y en evidenciar la falta de iniciativas y proyectos de Montero, neutralizando los intentos del PSOE de movilizar al electorado mediante consignas históricas de ámbito internacional.
Los partidos que integran la candidatura Por Andalucía para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz, llegaron a un acuerdo el viernes con Podemos y Alianza Verde para confluir de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, como ya ocurrió en los comicios autonómicos del 19 de junio de 2022. Según un mensaje difundido por parte de Izquierda Unida, tras la mesa de partidos de Por Andalucía celebrada el pasado jueves, se registró esta coalición este viernes y queda integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde, Podemos y Alianza Verde.
El plazo para registrar coaliciones electorales ante la Junta Electoral de Andalucía de cara a dichos comicios finalizaba a las 23,59 horas de este viernes, por lo que el acuerdo se alcanzó con algo más de diez horas de antelación. En este sentido, Izquierda Unida ha valorado que esta confluencia consolida un “espacio amplio de confluencia de las izquierdas andaluzas de cara a las próximas elecciones”.
Ayer, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, valoró positivamente el acuerdo. Consideró que la confluencia estaba a la altura del “momento histórico” y pidió centrarse en la fuerza colectiva de las siete organizaciones, pese a que Podemos señaló que el acuerdo no reflejaba su peso político.
En una entrevista, Maíllo destacó que la coalición se decidió “desde una obediencia a un mandato popular” y permitirá movilizar a sectores progresistas desmovilizados. Subrayó que el pacto busca atender las demandas sociales, desde la sanidad pública hasta la vivienda y los derechos de las familias, y calificó el acuerdo como un “paso sobre certidumbre”.
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