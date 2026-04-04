La gestión de Moreno ante el “No a la guerra” de Sánchez

El Partido Popular ya ha diseñado su estrategia para la campaña andaluza de cara a las elecciones del 17 de mayo, centrada en contrarrestar el uso del eslogan “No a la guerra” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende emplear como recurso movilizador de su electorado. Según fuentes de Génova, los populares consideran que la recuperación de esta consigna histórica, utilizada por el PSOE en la campaña contra la guerra de Irak en 2003, evidencia que Sánchez “no tiene nada reciente con qué convencer a su base”.

En el PP estiman que la ciudadanía andaluza no votará en clave internacional, ni en función del conflicto bélico en Oriente Medio, sino evaluando la gestión regional. Por ello, su campaña se centrará en destacar el perfil del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que presentarán como “gestor eficaz” frente a la exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista, María Jesús Montero. La formación retratará a Montero como la “vicepresidenta del cupo” y “jefa orgánica” de José Luis Ábalos, poniendo de relieve que en esta legislatura no ha impulsado ni un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni ha aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica.

El PP nacional considera que la estrategia de Sánchez para “activar” a su militancia a través del “No a la guerra” resultó poco efectiva en las elecciones de Castilla y León, donde ganó Alfonso Fernández Mañueco. En Génova sostienen que el crecimiento del PSOE en esa región se debió más a un trasvase de votos entre bloques y a la captación de apoyos de Podemos y Sumar que a la movilización por consignas históricas. Además, advierten que el “sueño demoscópico” del PSOE es que Moreno dependa de Vox, un escenario que favorecería a la izquierda para frenar al PP, aunque las fuentes recuerdan que las mayorías se consiguen desde el centro político.

Contra el presidente

Por otra parte, el cuartel general del PP considera que es improbable que el lema “No a la guerra” seduzca al voto joven andaluz, dado que muchos de esos electores no vivieron la campaña original de 2003. También recuerdan que fue la oposición la que utilizó esa consigna entonces contra José María Aznar, mientras que el PP de Feijóo ha mantenido una posición clara de rechazo a cualquier conflicto bélico. Los populares subrayan que “se puede estar en contra de la guerra y en contra de Sánchez; no todo es blanco o negro” y critican que el PSOE intente presentar al líder del PP como un dirigente “hiperbólico” o pro-conflicto. La estrategia del PP andaluz se centrará, por tanto, en reivindicar la eficacia de Moreno en la gestión regional y en evidenciar la falta de iniciativas y proyectos de Montero, neutralizando los intentos del PSOE de movilizar al electorado mediante consignas históricas de ámbito internacional.