El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial de los empleados públicos y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), dos medidas que beneficiarán a alrededor de 5 millones de trabajadores.

El Ejecutivo garantizó a CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal y como recoge el acuerdo marco firmado con los sindicatos. Este pacto contempla un incremento salarial global del 11% para los más de tres millones de empleados públicos durante el periodo 2025-2028.

El aumento pactado se distribuye en diferentes tramos: un 2,5% para 2025; un 1,5% para 2026, con un 0,5% adicional condicionado a la evolución del IPC; un 4,5% para 2027 y un 2% para 2028.

En el caso de este año, al incremento salarial fijo del 1,5% ya aplicado se sumará medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera esa subida. Como todo apunta a que se cumplirá esta condición, ese 0,5% adicional también se abonará en 2027, durante el primer trimestre y con efectos retroactivos.