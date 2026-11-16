El Gobierno aprobará este martes la subida de sueldo de los empleados públicos y el alza del SMI
4,5%
Empleo público, subida salarial, 4,5%, 2027 y SMI: el Consejo de Ministros aprobará los incrementos retributivos que beneficiarán a cinco millones de trabajadores, según el anuncio de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial de los empleados públicos y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), dos medidas que beneficiarán a alrededor de 5 millones de trabajadores.
El Ejecutivo garantizó a CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal y como recoge el acuerdo marco firmado con los sindicatos. Este pacto contempla un incremento salarial global del 11% para los más de tres millones de empleados públicos durante el periodo 2025-2028.
El aumento pactado se distribuye en diferentes tramos: un 2,5% para 2025; un 1,5% para 2026, con un 0,5% adicional condicionado a la evolución del IPC; un 4,5% para 2027 y un 2% para 2028.
En el caso de este año, al incremento salarial fijo del 1,5% ya aplicado se sumará medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera esa subida. Como todo apunta a que se cumplirá esta condición, ese 0,5% adicional también se abonará en 2027, durante el primer trimestre y con efectos retroactivos.
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