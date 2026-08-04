El Gobierno moviliza 25 millones para atender a los menores migrantes en Ceuta

El Gobierno movilizará 25 millones de euros extraordinarios para reforzar la atención de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva registrada la pasada semana. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este martes la nueva partida, que se suma a los 5,5 millones de euros distribuidos en julio en la conferencia sectorial de Infancia.

La ciudad autónoma gestiona actualmente a 862 menores migrantes, aunque el Ejecutivo ceutí calcula que la cifra podría superar el millar y admite que algunos podrían permanecer todavía en la calle. El Gobierno central realizará una transferencia de crédito extraordinario para atender de forma urgente a estos niños y adolescentes.

Como parte de la respuesta, el Ministerio de Juventud e Infancia ha coordinado con Educación la habilitación de dos centros educativos para acoger y atender a los menores llegados durante los últimos días, con especial atención a las niñas. La ministra Sira Rego tiene previsto desplazarse a Ceuta en los próximos días para coordinar sobre el terreno la gestión de la crisis.

Saiz ha apelado además a la responsabilidad de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, para colaborar en la acogida de los menores. El Ministerio de Juventud e Infancia recuerda que la reforma de la Ley de Extranjería contempla una acogida vinculante y solidaria por parte del resto de territorios.

La ministra ha defendido también la actuación del Gobierno durante la crisis migratoria y ha asegurado que no existió ningún informe que alertara de la magnitud de la entrada masiva registrada en la frontera. Saiz ha destacado la colaboración de Marruecos y ha subrayado que la política migratoria del Ejecutivo sitúa en el centro los derechos humanos.