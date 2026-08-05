Un guardia civil mata en un tiroteo a su expareja, también agente, en el cuartel de Llanes y muere tras ser abatido

Una agente de la Guardia Civil de Llanes (Asturias) ha muerto este miércoles después de ser tiroteada por su expareja, también miembro del Instituto Armado, en el interior del cuartel llanisco. El suceso se produjo poco antes de las 13,30 horas y dejó además a otro agente herido grave por arma de fuego.

Según ha informado la Guardia Civil, el agresor, un agente destinado en la Comandancia de Zamora, se dirigió contra su expareja y abrió fuego contra ella en las dependencias del acuartelamiento. La víctima se encontraba incluida en el sistema VdG, destinado al seguimiento y protección de víctimas de violencia de género.

Tras disparar contra la agente, el hombre hirió de gravedad a otro compañero que había acudido en su auxilio. Posteriormente, durante su huida por las dependencias del cuartel, volvió a abrir fuego contra otros efectivos que se encontraban en el lugar. Los agentes respondieron al ataque utilizando sus armas reglamentarias y lograron herir de gravedad al agresor. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios para atender a los heridos.

El autor de los disparos, que había resultado herido durante la intervención policial, falleció a las 15.30 horas mientras recibía asistencia médica en una UVI móvil. Fuentes del Instituto Armado han confirmado que se trataba de la expareja de la agente fallecida. La investigación deberá esclarecer las circunstancias concretas del tiroteo y determinar la secuencia exacta de los hechos ocurridos en el acuartelamiento.

Condena de la violencia machista

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha lamentado el fallecimiento de la agente y ha trasladado su "más sentido pésame" y todo su cariño a sus familiares, compañeros, amigos y seres queridos "en estos momentos de inmenso dolor".

La organización ha condenado "con la máxima firmeza cualquier forma de violencia machista" y ha reiterado su compromiso en la lucha contra esta lacra, que, según ha señalado, "sigue arrebatando vidas y causando un sufrimiento irreparable".

Asimismo, UniónGC ha expresado sus deseos de una pronta y completa recuperación para el otro agente de la Guardia Civil que resultó herido de gravedad durante el tiroteo.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

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