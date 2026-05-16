Investigado como caso de violencia de género la muerte de un guardia civil, su mujer e hijo en su vivienda de Alicante

La Guardia Civil encontró los cuerpos sin vida de un guardia civil, su mujer e hijos en su vivienda de Dolores (Alicante). Los fallecidos se encontraban en una de las viviendas del cuartel de la Guardia Civil en el municipio alicantino.

Ante los hechos, la Guardia Civil comenzó una investigación para determinar la causa del fallecimiento de los tres miembros de la familia, las cuales se desconocen por el momento. Únicamente se conoce que los tres presentaban heridas de arma de fuego.

Este hecho se investiga como un posible caso de violencia de género y violencia vicaria. El guardia civil de 55 años estaba tendido en el suelo junto a un arma de fuego. No constaban denuncias por violencia de género.

En un comunicado y "ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio", el Ayuntamiento de Dolores decretó tres días de luto oficial además, de suspender todas las actividades festivas programadas para estos días.

Es una noticia de última hora e irémos ampliando información.