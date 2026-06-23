La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria por una investigación en el Área de Comercio

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de la mañana de este martes un registro en las dependencias del Ayuntamiento de Soria, en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, las actuaciones estarían relacionadas, con la información disponible en este momento, concretamente con el Área de Comercio del Consistorio. Al tratarse de diligencias estrictamente judiciales, no se han aportado por ahora más detalles sobre el contenido de la investigación.

El Ayuntamiento alega desconocer el alcance de la operación

A través de un comunicado oficial, el Consistorio ha asegurado que está prestando "la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias", facilitando de manera inmediata toda la documentación y la información requerida.

Sin embargo, el equipo de gobierno ha incidido en que las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que la institución carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance real y el contenido de las pesquisas. Por este motivo, han apelado a "esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse".

"Hacemos un llamamiento a la prudencia, la responsabilidad y al respeto a los procedimientos judiciales, para evitar, de esta manera, especulaciones o conclusiones anticipadas", reza el texto emitido por el Ayuntamiento.

Finalmente, el Ayuntamiento de Soria ha querido reiterar ante la opinión pública su firme compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración absoluta con la Administración de Justicia.