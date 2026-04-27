El hijo de Bárcenas declara que su padre le habló de una "grabación a Rajoy" sobre "la contabilidad B" del PP

El hijo de Luis Bárcenas, Guillermo Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional.

Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha reconocido este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que su padre le habló de las grabaciones que el extesorero tenía sobre Rajoy y el ex secretario general y actual senador del PP Javier Arenas sobre la contabilidad B del partido y de que el expresidente del Gobierno, según su padre, habría destruido un sobre con remanente de la caja B.

Así lo ha afirmado durante su declaración como testigo en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior para robar información al extesorero sobre dirigentes populares, en la época en la que se estaba investigando la existencia de una contabilidad B en el partido.

"Yo le pregunté. Me habló de unas grabaciones en las que subía al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Arenas. El detalle no me acuerdo, pero era algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado", ha indicado.

Pero el hijo de Bárcenas ha precisado que no sabía nada sobre los "movimientos de cajas" con documentación que su padre trasladó desde la sede del PP en la madrileña calle Génova hasta el estudio de restauración de su mujer.

"No sabía lo que había ahí dentro, yo sabía lo que me contaba mi padre, que había una documentación que afectaba, pero yo nunca lo vi", ha precisado, al tiempo que ha resaltado: "A mí me intentaron dejar al margen, conmigo no contaban".

"Hacerle la vida imposible" a su padre

Además, ha aseverado que, bajo su punto de vista, hubo una "orden" para "hacerle la vida imposible" a su padre en el periodo que estuvo preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid), que ha atribuido al Ejecutivo de Mariano Rajoy, puesto que "son instituciones que dependen del Gobierno".

"Los dieciocho primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros. Le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento. Son instituciones que dependen del Gobierno", ha expresado.

Según ha dicho, "era como un acoso y derribo": "Claramente, en mi opinión, para que dejase de hablar, de amenazar, para que no hablase, vamos, para reducirle".

El asalto del falso cura mermó la confianza en el chófer

Guillermo Bárcenas ha asegurado, asimismo, que sintió que estaba siendo objeto de seguimientos, tal y como relató en el juicio su madre, Rosalía Iglesias.

"Lo he llegado a sentir yendo yo solo en el coche", ha explicado.

"Yo recuerdo ir en el coche y ver motos, motoristas, que en un principio pensamos que eran periodistas, pero sí que notamos que nos seguían, que llevaban cámara en el casco", ha relatado el también líder del grupo Taburete.

El hijo de Bárcenas ha contado que dejó de confiar en el chófer de su padre, Sergio Ríos, después del asalto que sufrió con su madre en su casa por parte de un falso cura, un episodio ocurrido en 2013.

"Nos olió todo bastante mal desde el primer momento. Yo, cuando estaba sujetando al señor este, apareció muy rápido el chófer. Le noté la cara desencajada", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que hasta entonces la relación "era buena", aunque después empezó a hacer más preguntas como: "¿Tu padre qué sabe?, ¿dónde puede haber documentación?".

Les pidió que instalaran cámaras en casa

A raíz de ese episodio, el chófer habría pedido instalar cámaras dentro de la casa, aunque finalmente se colocó una cámara en la entrada del domicilio.

"Había muchas razones para colocar esas cámaras, sobre todo por seguridad", ha precisado el testigo.

El falso cura Enrique Olivares, fallecido en 2022, había sido condenado en 2014 por delitos de allanamiento de morada, secuestro, amenazas, tenencia ilícita de armas y lesiones.

Estos hechos no se han incluido en la causa, aunque Olivares iba a ser interrogado en 2020 en el marco de la 'Operación Kitchen', pero el juez suspendió la declaración tras un informe forense que determinó que no estaba en condiciones de declarar.