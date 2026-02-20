Un hombre mata a su hijo de 10 años en Tenerife e hiere de gravedad a la madre

Un niño de 10 años ha muerto esta madrugada en la localidad de Cabo Blanco, en el municipio tinerfeño de Arona, presuntamente a manos de su padre, que también dejó herida de extrema gravedad a su pareja y madre del menor. La Guardia Civil investiga el caso como un presunto episodio de violencia de género.

Los hechos ocurrieron en torno a la 1 de la madrugada de este viernes en el interior de una vivienda. Según fuentes de la investigación, el agresor habría utilizado un machete para llevar a cabo el ataque. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al menor sin vida y a la mujer con lesiones muy graves, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece ingresada.

Durante la intervención, el hombre se mostró extremadamente violento y arremetió también contra los agentes. En el forcejeo llegó a herir a un guardia civil en un brazo. Ante la amenaza directa con el arma blanca y su resistencia al arresto, uno de los agentes abrió fuego y el agresor fue abatido en el lugar. El agente herido recibió asistencia médica y, según fuentes próximas al operativo, se encuentra fuera de peligro.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Arona. La alcaldesa del municipio ha calificado lo ocurrido de “impactante” y ha trasladado el pésame a la familia del menor.

Esta semana negra por violencia machista en España

Las autoridades han activado el protocolo correspondiente y continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles de lo sucedido, en un caso que vuelve a situar la violencia machista en el centro del debate público en una semana especialmente trágica por la violencia machista en España, marcada por varios crímenes que han conmocionado al país.

La cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas se ha elevado recientemente, con nueve feminicidios registrados en lo que va de 2026, incluidos tres crímenes ocurridos solo esta semana, que se han cobrado la vida de varias mujeres y una menor de edad en distintos puntos del país como Castellón y Madrid.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género.

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar).

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.