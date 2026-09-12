Un hombre se quema a lo bonzo frente a los juzgados de Cartagena

EN ESTADO GRAVE

El hombre, de 56 años, fue auxiliado en un primer momento por personal de los juzgados de Cartagena y trasladado en estado grave a la unidad de quemados del Hospital Virgen de la Arrixaca

Juzgados de la ciudad de Cartagena
Juzgados de la ciudad de Cartagena | Google Maps

Un hombre, de 56 años de edad, se encuentra en estado grave tras prenderse fuego anoche en Cartagena, por causas que no han trascendido, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2.

El 1-1-2 recibía este pasado viernes, a las 20.02 horas, una decena de llamadas informando de un hombre que se había prendido fuego en la Calle Ángel Bruna, frente a los juzgados en Cartagena.

Al lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional y una ambulancia del 061.

Personal del juzgado había intentado apagar el fuego en los primeros momentos. Una vez que sanitarios del 061 han atendido y estabilizado al hombre, lo han trasladado de urgencia a la unidad de quemados del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, informando a la puerta de urgencias de su llegada.

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