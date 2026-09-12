EN ESTADO GRAVE
Un hombre se quema a lo bonzo frente a los juzgados de Cartagena
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Un hombre, de 56 años de edad, se encuentra en estado grave tras prenderse fuego anoche en Cartagena, por causas que no han trascendido, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2.
El 1-1-2 recibía este pasado viernes, a las 20.02 horas, una decena de llamadas informando de un hombre que se había prendido fuego en la Calle Ángel Bruna, frente a los juzgados en Cartagena.
Al lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional y una ambulancia del 061.
Personal del juzgado había intentado apagar el fuego en los primeros momentos. Una vez que sanitarios del 061 han atendido y estabilizado al hombre, lo han trasladado de urgencia a la unidad de quemados del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, informando a la puerta de urgencias de su llegada.
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