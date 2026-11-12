Incautadas 20 armas de fuego a Núcleo Nacional en el operativo en varias provincias con un detenido en Pontevedra

La reciente operación con 14 detenidos del grupo ultraderechista Núcleo Nacional --uno de ellos en Caldas (Pontevedra)-- permitió a la Policía Nacional intervenir más de veinte armas de fuego, gran cantidad de munición y multitud de armas blancas, táseres o defensas extensibles. Según ha detallado la Policía Nacional, entre esa "multitud de armas prohibidas" figuraban también escudos, uno de ellos táctico, "y numerosos objetos contundentes", así como diferente parafernalia de corte radical supremacista.

Tras publicar imágenes del material incautado, los agentes han recordado que Núcleo Nacional está investigada por presuntamente captar y adoctrinar a jóvenes y menores de edad e incitarles a realizar "acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables". La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 1 de Gijón ha impuesto a los detenidos medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la presentación semanal ante el juzgado.

Además, la jueza ha notificado a un representante de la asociación su imputación como persona jurídica y ha decretado la orden de cese total de su actividad, así como la clausura y precintado de las sedes de Núcleo Nacional en Madrid, Burgos y Valladolid, y el bloqueo del contenido digital de los perfiles en redes sociales de Núcleo Nacional.

En el marco del operativo policial desplegado el pasado viernes se llevaron a cabo 14 detenciones en Madrid (5), Valladolid (2), Asturias (3), Guadalajara (1), Pontevedra (1), Burgos (1) y Alicante (1), además de doce registros, entre ellos, la sede central de la formación en Madrid. Se les imputaron los delitos de asociación ilícita y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica.

La investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional también ha reflejado que militantes de este grupo neonazi recibieron formación paramilitar en Ucrania.