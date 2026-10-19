José Ignacio Landaluce dimitirá como alcalde de Algeciras el 25 de octubre

DEFENDE SU INOCENCIA

El edil popular de Algeciras, José Ignacio Landaluce, no pasará por la moción de censura y dejará su cargo el próximo 25 de octubre tras verse involucrado en un caso de presunta agresión sexual.

José Ignacio Landaluce durante un Pleno en el Ayuntamiento de Algeciras.
José Ignacio Landaluce durante un Pleno en el Ayuntamiento de Algeciras. | Europa Press

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas".

"Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado.

El popular fue acusado hace una semana de presuntamente haber agredido a dos militantes del Partido Popular, algo que provocó que tanto oposición, socios o su propio partido habían pedido su dimisión.

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