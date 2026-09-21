El juez Calama da tres días a Zapatero para aclarar el origen de las joyas

Joyas encontradas en el registro del despacho de Zapatero en Ferraz.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado tres días a José Luis Rodríguez Zapatero para aportar toda la documentación que tenga sobre las joyas intervenidas en su despacho, dentro de la investigación abierta sobre su origen.

Las piezas fueron valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena. El magistrado ha encargado ahora a la joyería Yanes un nuevo informe pericial para determinar distintos aspectos de las joyas, entre ellos los metales preciosos utilizados, su posible lugar de creación, su antigüedad y su valor de reposición.

Calama mantiene abierta una pieza separada para investigar posibles delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas, cuyo origen considera que no está suficientemente justificado. Durante su declaración del pasado junio, Zapatero no respondió a las preguntas sobre estas piezas.

El juez ya había señalado que la posesión de bienes de lujo de elevado valor y la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición podían constituir un indicio de una posible defraudación tributaria.

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El juez cita a las hijas de Zapatero como investigadas

En paralelo, Calama ha citado para el 30 de noviembre a las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez, para declarar como investigadas en el caso Plus Ultra. La primera deberá comparecer a las 9:00 horas y la segunda a las 12:00.

Ambas fueron imputadas el pasado mes de junio por su condición de administradoras solidarias de What The Fav, sociedad que aparece vinculada indiciariamente al entramado que investiga el juzgado.

Según el auto de imputación, Análisis Relevante, empresa vinculada al socio de Zapatero Julio Martínez Martínez, abonó 239.755 euros a What The Fav, además de otros pagos procedentes de distintas empresas.

El magistrado atribuye a la sociedad un posible papel instrumental en la canalización de operaciones investigadas. La Fiscalía atribuye provisionalmente a las hijas de Zapatero posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, a la espera de que avance la investigación.

Zapatero defendió durante su declaración que la empresa de sus hijas funcionaba realmente y que sus ingresos procedían de trabajos de marketing.

Además, el juez ha citado como testigos el 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

La causa investiga, entre otros asuntos, las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia.