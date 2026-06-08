El juez Pedraz cita como testigo a Cristina Narbona por el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el próximo 10 de julio, en el marco del caso Leire Díez. En un auto, recogido por Europa Press, el juez instructor también ha citado como investigada el 14 de julio a Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor ministerial Koldo García.

El juez, que instruye la causa sobre la presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para obstaculizar procesos judiciales que afecten al partido y al Gobierno, accede, de esta manera, a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la testifical de Narbona en un escrito la semana pasada.

En un informe que forma parte del sumario del caso Leire Díez y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

"Leire habló de reconducir los ataques al presidente, dar ayuda cualificada y dar la vuelta al asunto como un calcetín. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones se lo habías contado a Santos el otro día", relatan los agentes.

Tras la publicación de los primeros audios hace unos meses que revelaban reuniones de Leire Díez, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido, aunque se desvinculó de cualquier actividad ilícita.

Calendario de otras declaraciones testificales

Del auto se desprende que Pedraz ha agendado declaraciones entre el 26 de junio y el 14 de julio. El primer día declararán dos generales que lideraron la UCO --Rafael Yuste y Alfonso López Malo-- y que desvelaron ante agentes de esta misma unidad haber recibido presiones para "ponerse de perfil" en investigaciones que afectan al Gobierno, así como el jefe del Estado Mayor de la Benemérita y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

En la siguiente ronda de declaraciones, el 29 de junio, testificarán Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, su chófer, Álvaro Gallego, una mujer que denunció al fiscal José Grinda y a Juan Manuel Villar.

El 7 de julio está previsto que declare la cofundadora de Crónica Libre Isabel Espinar, así como Francisco Espinar y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo.

El abogado José García Cabrera --que ejerce la dirección letrada del comisario jubilado José Manuel Villarejo-- y el empresario Joaquín Parra han sido citados el 8 de julio.

Y el día siguiente está previsto que declare el empresario Claudio Rivas, cuya empresa Villafuel es el presunto epicentro del caso Koldo, así como Antonio Rodríguez y Luis Caramés. Además de Narbona, el 10 de julio han sido llamados a declarar José Norberto Uzal y Rafael Salvador.

Para el día 13 de julio está previsto que declare Aníbal Álvarez, el primer abogado del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Daniel Mateo, dejando para el día 14 la declaración como investigada de Leticia de la Hoz.

La abogada de Koldo García, citada como investigada

Del mismo modo, el magistrado instructor ha accedido a la petición de Anticorrupción de que se recabe de la Fiscalía General del Estado un informe sobre reuniones mantenidas en su sede entre abril de 2024 y junio de 2025 en las que hayan participado Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo, García Cabrera e Ismael Oliver.

Antes de su imputación, la abogada Leticia de la Hoz había pedido al magistrado instructor personarse como investigada en la causa. En un escrito, requirió que se dé acceso a la plataforma digital a su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, que defendió durante unos meses al exministro de Transportes José Luis Ábalos, para poder tomar conocimiento de las actuaciones.

De la Hoz solicitó que se la tenga por comparecida y parte en las presentes diligencias, con todos los derechos procesales inherentes a la condición de investigada.

El juez Pedraz apuntó en un auto que, tras las indagaciones de la UCO, De la Hoz habría ofrecido dinero a Carmen Pano --la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz-- supuestamente a cambio de que modificase su declaración.