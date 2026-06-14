El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar a la que tiene "obligación de comparecer"

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una audiencia preliminar a la que tiene "obligación de comparecer" y donde también han sido convocados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en el 'caso Begoña Gómez'.

Está previsto que la audiencia preliminar, de cara al juicio con jurado popular que Peinado quiere que se celebre, comience a las 18:00 horas. Inicialmente, la citación era para el 9 de junio, pero Peinado la retrasó después de que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, pidiera un aplazamiento alegando que tenía otro procedimiento que le coincidía con la fecha original.

Se trata de un procedimiento al que Gómez, Álvarez y Barrabés tienen la "obligación de comparecer personalmente", bajo "apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" en caso de que no lo hicieran, subrayó el magistrado en un auto.

Además de los investigados y sus defensas, a la audiencia preliminar también están citadas la Fiscalía, las acusaciones populares personadas —lideradas por Hazte Oír— y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular. Peinado ha planteado juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

Absolución frente a 24 años de cárcel

En el marco de esta causa, el instructor investiga un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

En su escrito de defensa, la esposa de Sánchez reclamó su absolución en caso de que la causa llegue a juicio al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones.

También la Fiscalía pidió al magistrado el archivo del caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral. Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte al apreciar "evidente riesgo de fuga".

Hazte Oír también pide 22 años de prisión para la asesora Cristina Álvarez por "presunta malversación" y su papel de "cooperadora necesaria", y reclama seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.