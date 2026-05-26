El juez Peinado declara acusada a Begoña Gómez y la cita el 9 de junio

El juez Juan Carlos Peinado ha declarado acusada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y le ha requerido para que asista a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio.

Así lo ha decidido el magistrado en un auto, en el que también llama a comparecer como acusados en esa audiencia a la asistenta de Gómez, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en la causa.

El instructor acuerda que “dichos acusados comparezcan personalmente” y advierte de que, en caso de no acudir, podrán ser conducidos “por la fuerza pública” al acto de la audiencia preliminar. Según recoge el escrito judicial, en dicha comparecencia podrían adoptarse medidas cautelares de carácter personal para evitar un posible riesgo de fuga o de eludir la acción de la Justicia.

El juez planteó además juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.