El juez abre sumario para juzgar al exDAO de la Policía por una presunta agresión sexual a una subordinada

Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid ha acordado la apertura de sumario para el enjuiciamiento del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de un delito de agresión sexual denunciado por una inspectora del cuerpo.

El auto, dictado por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, considera que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual", por lo que acuerda la incoación del sumario y remite la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, órgano competente para celebrar el juicio si finalmente se determina su apertura.

La decisión se produce tras la práctica de las primeras diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular. Entre ellas figuran la incorporación de informes médicos y psicológicos sobre los daños sufridos por la denunciante, así como nuevos audios que, según la acusación, refuerzan la credibilidad del relato de la inspectora y evidencian contradicciones en la declaración del investigado.

El magistrado ha dado traslado ahora a la Fiscalía y al resto de las partes para que, en el plazo de cinco días, soliciten las diligencias complementarias que consideren oportunas antes de decidir los siguientes pasos del procedimiento.

La investigación se inició tras la querella presentada por una inspectora de la Policía Nacional, que denunció a González por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. Según su relato, los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025, cuando el entonces número dos de la Policía habría realizado un acercamiento de naturaleza sexual que, asegura, fue rechazado de forma "verbal, expresa, rotunda y continuada".

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha anunciado que la acusación aportará nuevas pruebas durante el plazo concedido por el juzgado con el objetivo de reforzar el cuadro probatorio y sustentar el relato de la víctima.

Por su parte, la defensa del exDAO ha solicitado el archivo de la causa sin procesamiento, al considerar que la investigación no ha aportado indicios racionales de criminalidad suficientes. En su escrito sostiene que la principal grabación incorporada al procedimiento no respalda la versión de la denunciante y atribuye la querella a supuestas motivaciones personales y profesionales, rechazando que las pruebas médicas o el resto de los audios acrediten la comisión del delito.

José Ángel González ha negado desde el inicio de la investigación haber cometido la agresión sexual que se le atribuye.