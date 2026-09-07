La jueza Tardón de la Audiencia Nacional seguirá con la investigación del caso ceutí

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón se queda con la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, después de que la Fiscalía informara a favor de su competencia. En un auto, la jueza señala que se trata de “una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.

Tardón abrió diligencias previas sobre lo ocurrido en Ceuta tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había pedido opinión a la Fiscalía, que se mostró partidaria de que Tardón asumiera la causa al entender que “los efectos más relevantes” de lo sucedido en la ciudad autónoma “se produjeron en territorio español” y que la Audiencia Nacional está capacitada para “afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”.

El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, señaló que el tribunal es competente para conocer del asunto referido, ya que -según indicó la Fiscalía en una nota de prensa- “hay que tener en cuenta que el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional”.

“De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español”, apuntó.

El Ministerio Fiscal indicó que “los hechos investigados serían constitutivos, sin perjuicio de la ulterior calificación jurídica que resulte de la instrucción, de delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”.

Vivas, ante el Poder Judicial

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, recibió ayer al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación de los órganos judiciales y el aumento de la carga de trabajo, ante la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio. Durante la reunión en la sede del órgano de gobierno de los jueces, Perelló dio cuenta a Vivas de las medidas acordadas en los órganos judiciales de Ceuta “ante el incremento de carga de trabajo que ha supuesto la entrada irregular de miles de personas”, según comunicó el CGPJ.

El encuentro se celebró a petición de Vivas, que el pasado 17 de agosto envió una carta a Perelló. Vivas estuvo acompañado por el vicepresidente primero de Ceuta, Alejandro Ramírez, y por el consejero de la Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán.