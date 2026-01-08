Sánchez pacta con Junqueras una mejora de la financiación de Cataluña de 4.700 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves un acuerdo con el Gobierno de España en materia de financiación para Cataluña, que supondrá 4.700 millones de euros adicionales para la comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Junqueras realizó el anuncio en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha explicado el líder republicano, el pacto se centra en la mejora del sistema de financiación, aunque no incluye la capacidad de recaudación. Los detalles concretos del acuerdo serán presentados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los próximos días.

Junqueras valoró el acuerdo de forma muy positiva y subrayó que se trata de un pacto en el que “todo el mundo gana”, destacando especialmente el impacto para la ciudadanía catalana. En este sentido, señaló que permitirá a la Generalitat incrementar en un 12% su capacidad presupuestaria, reforzando así los recursos disponibles para políticas públicas y servicios esenciales.